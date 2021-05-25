Эти полностью беспроводные наушники с защитой от влаги и пота всегда удобно брать с собой! Футляр для зарядки поместится в карман штанов. Форм-фактор этих наушников обеспечит идеальную посадку, если вам не нравятся ощущения от внутриканальных наушников.
Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 12-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.
Звонки с одним наушником. Монофонический режим
Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Сверхкомпактный футляр для зарядки USB. 12 дополнительных часов воспроизведения
Со столь компактным футляром вы сможете слушать музыку где угодно! Аккумулятора этих полностью беспроводных наушников хватит на 6 часов воспроизведения, а футляр для зарядки обеспечит дополнительные 12 часов воспроизведения. Всего 15 минут зарядки хватит на дополнительный час работы наушников.
Встроенные элементы управления. Встроенный микрофон. Простое сопряжение
Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.
Надежная удобная посадка. Наушники-вкладыши
Оцените комфортное прослушивание музыки благодаря стильному и легкому дизайну. Благодаря отсутствию амбушюр вы не будете ощущать лишнее давление в ушном канале. Современный форм-фактор обеспечивает надежную посадку обоих наушников.
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