Разберите, очистите и проведите дезинфекцию всех компонентов молокоотсоса, которые контактируют с грудью и грудным молоком, прежде чем использовать молокоотсос в первый раз, а также после каждого сеанса.

Будьте осторожны при снятии и очистке клапана. Если он повредится, молокоотсос станет неисправным. Для очистки клапана аккуратно потрите его пальцами в теплой воде с добавлением моющего средства. Во избежание повреждений запрещается вставлять в клапан какие-либо предметы.

Также можно проверить качество сборки молокоотсоса. Убедитесь, что все компоненты надежно и герметично соединяются. Если некоторые соединения или компоненты болтаются или расположены неправильно, это может снизить мощность всасывания. Если собрать молокоотсос сразу после дезинфекции, пока он еще влажный, мощность всасывания может быть выше.

Если у вас есть несколько разных молокоотсосов Philips Avent, не сочетайте компоненты разных устройств и не используйте компоненты от других производителей.

