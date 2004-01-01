Слишком низкая мощность всасывания на электрическом молокоотсосе Philips Avent

Опубликован в 25 ноября 2025 года

Ниже представлены советы по решению наиболее частых проблем с мощностью всасывания на электрических молокоотсосах Philips Avent.

Проверьте клапаны (они должны быть полностью закрыты) и мембраны на наличие повреждений, таких как трещины, отверстия и надрывы. Убедитесь, что все компоненты чистые и плотно садятся при сборке. При повреждении клапанов или мембран замените их.

Также проверьте подушечки или защитные накладки на наличие повреждений.

Замените все износившиеся или поврежденные компоненты.

Разберите, очистите и проведите дезинфекцию всех компонентов молокоотсоса, которые контактируют с грудью и грудным молоком, прежде чем использовать молокоотсос в первый раз, а также после каждого сеанса.

Будьте осторожны при снятии и очистке клапана. Если он повредится, молокоотсос станет неисправным. Для очистки клапана аккуратно потрите его пальцами в теплой воде с добавлением моющего средства. Во избежание повреждений запрещается вставлять в клапан какие-либо предметы.

Также можно проверить качество сборки молокоотсоса. Убедитесь, что все компоненты надежно и герметично соединяются. Если некоторые соединения или компоненты болтаются или расположены неправильно, это может снизить мощность всасывания. Если собрать молокоотсос сразу после дезинфекции, пока он еще влажный, мощность всасывания может быть выше.

Если у вас есть несколько разных молокоотсосов Philips Avent, не сочетайте компоненты разных устройств и не используйте компоненты от других производителей.

Больше информации по сборке молокоотсоса см. на сайте philips.com/support — откройте страницу вашего продукта и найдите раздел "Сборка" либо откройте онлайн-инструкцию.

Возможно, выбрана слишком низкая мощность всасывания. Отрегулируйте ее с помощью кнопок на блоке мотора. 

Выберите такую мощность, чтобы не чувствовать дискомфорт или боль, но обеспечить эффективное сцеживание молока.

Перед включением прибора прогрейте грудь горячим полотенцем и промассируйте ее, чтобы стимулировать ареолу — таким образом вы подготовите грудь к сцеживанию молока.

Также не стоит забывать о режиме стимуляции вашего молокоотсоса в начале сеанса сцеживания.

Правильная стимуляция сосков перед сцеживанием обеспечит более плотную посадку прибора и повысит эффективность сцеживания молока.

Больше информации о том, как стимуляция повышает эффективность сцеживания молока, см. в нашей статье "Можно ли получить больше молока на высокой мощности всасывания?" на этом веб-сайте или обратитесь к врачу.

Если вам нужно приобрести сменные детали и компоненты либо вы ищете материалы поддержки по должному использованию и ношению молокоотсоса, откройте веб-сайт philips.com/support, свяжитесь со службой поддержки потребителей Philips в вашей стране или обратитесь к врачу.

Убедитесь, что защитные накладки правильно размещены на сосках. Если молоко не течет при сцеживании, возможно, причина заключается в неправильном положении или закреплении таких насадок.

Больше информации о посадке и размерах см. в статье "Как выбрать защитную накладку / вставку для сосков по размеру?" на этом веб-сайте.

