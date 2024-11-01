Триммер для носа Philips — это многофункциональное устройство для подравнивания бровей, а также волос в носу и ушах. При неправильном использовании устройства может показаться, что триммер для носа неисправен. Также возможно, что устройство не работает из-за разрядившихся элементов питания либо засора режущего блока. В видео ниже представлены инструкции по работе с триммером, а более подробные рекомендации по устранению неисправностей представлены в разделах ниже.
Триммеры для носа поставляются с защитной насадкой, включая модели с режущим элементом на каждой из сторон — это предотвращает непосредственный контакт лезвий с кожей. Из-за защитной насадки устройство сбривает волосы чуть выше уровня кожи. Таким образом обеспечивается гладкое подравнивание без порезов, выдирания волос и появления вросших волосков.
Вставьте триммер в нос. Вращайте головку триммера и старайтесь захватить ей волоски, растущие в разных направлениях. Не вставляйте насадку-триммер слишком глубоко в носовую полость. Головки с вращающимся наконечником рекомендуется вставлять примерно на 5 мм. Головки с линейным наконечником — примерно на 12 мм. При вращении можно удерживать плоскую часть триммера в контакте с кожей, чтобы избежать щекочущего эффекта.
Всегда крепите к триммеру головку для подравнивания бровей перед тем, как собираетесь подровнять брови. Насадка позволяет подравнивать волоски до нужной длины.
Триммер для носа Philips мог перестать работать из-за того, что разрядился аккумулятор. Чтобы проверить это, выполните следующие действия:
Отключите триммер для носа.
Снимите насадку триммера и включите триммер.
Если и мотор, и штифт вращаются, элемент питания и ручка работают исправно. Если нет, аккумулятор триммера разрядился.
Установите насадку на триммер для носа и зарядите его.
Изделия с аккумулятором: Для зарядки триммера используйте оригинальное зарядное устройство, которое входило в комплект поставки устройства. Более подробные инструкции по зарядке приведены в инструкции по эксплуатации.
Инструкции для владельцев триммеров на батарейках приведены ниже.
Если вы используете триммер для носа, работающий от батареек типа AA, возможно, стоит заменить их. Для решения проблемы просто установите новый элемент питания. При замене элемента питания убедитесь, что при установке была соблюдена правильная полярность ("+" и "-"). Полярность указана на отсеке для элементов питания.
Если вы убедились в том, что триммер для носа Philips полностью заряжен, но прибор все еще не работает, мог засориться режущий блок триммера. Для оптимальной работы прибора рекомендуется очищать триммер для носа после каждого использования.
Рекомендации по очистке приведены ниже.
Промойте головку триммера для носа теплой водой. Подождите 15 секунд, после чего включите триммер для носа и вновь отключите его через 5 секунд. Повторите процедуру несколько раз.
Если промывки проточной водой недостаточно, погрузите головку триммера в стакан с теплой водой на несколько минут. Не погружайте в воду ручку триммера, поскольку это может повредить внутренние компоненты. Повторите шаг 1.
Если это не помогло, снимите насадку-триммер для носа с прибора и замочите ее в воде на 30 часов. Установите ее на место и повторите шаг 1.
Если триммер снова заработал, стряхните остатки воды и дайте ему высохнуть.
Для наилучших результатов очищайте триммер для носа после каждого использования, а также регулярно смазывайте головку триммера комплектным маслом или маслом для швейных машин.
После использования триммера для носа наличие оставшихся волосков — это нормальное явление. Волоски будут подравниваться до небольшой длины, однако оставшиеся волоски продолжат обеспечивать комфортную защиту (от попадания внутрь организма вредных частиц). При использовании триммера обеспечьте контакт режущих элементов с волосками, вращая головку триммера.
Если вы следуете рекомендациям, однако ваш триммер для носа все еще не работет, обратитесь к нам для получения дальнейшей поддержки.