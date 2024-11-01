Служба поддержки Philips

Как использовать OneBlade для подравнивания бороды?

Устройство Philips OneBlade можно использовать для бритья, подравнивания и создания контура вашей бороды. Перед подравниванием бороды убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая. Следуйте инструкциями ниже, чтобы научиться подравнивать бороду с помощью OneBlade.