Как использовать OneBlade для подравнивания бороды?
Опубликован в 10 января 2023 года
Устройство Philips OneBlade можно использовать для бритья, подравнивания и создания контура вашей бороды. Перед подравниванием бороды убедитесь, что ваша кожа сухая и чистая. Следуйте инструкциями ниже, чтобы научиться подравнивать бороду с помощью OneBlade.
В комплект поставки OneBlade входят различные насадки-триммеры, которые позволяют подравнивать бороду до нужной длины.
Установите гребень на лезвие так, чтобы зубцы гребня были направлены вверх.
Включите устройство OneBlade и разместите его на коже.
Убедитесь, что насадка-триммер тесно прилегает к коже; это необходимо для равномерного подравнивания. Начните подравнивать бороду по направлению зубчиков насадки; для наилучшего результата перемещайте устройство против направления роста волос.
После завершения процедуры отключите OneBlade и снимите с устройства насадку, удерживая ее за края. Очищайте прибор после каждого использования. Аккуратно удерживайте лезвие и не касайтесь им различных поверхностей, поскольку так оно может повредиться.
Примечание. Количество и тип насадок-триммеров могут различаться в зависимости от модели OneBlade. Для получения более подробных инструкций обратитесь к электронной версии руководства пользователя или свяжитесь с нами.
В комплект поставки OneBlade Pro входит точная насадка-триммер, которая позволяет подравнивать бороду до нужной длины. Чтобы ознакомиться с результатом работы разных настроек, рекомендуется начать с наибольшей установки длины, после чего уменьшать длину, пока результат не будет вас устраивать.
Чтобы подровнять волосы по длине с помощью высокоточной насадки:
Установите насадку на лезвие, несильно надавив на нее до щелчка.
Выберите нужную установку длины волос с помощью регулятора. Установки длины соответствуют количеству миллиметров — от 0,4 мм до 9 мм (или 10 мм) в зависимости от модели OneBlade Pro.
Включите OneBlade Pro и поднесите к лицу так, чтобы обеспечить плотный контакт насадки с кожей. Начните подравнивать волосы на лице, перемещая лезвие длинными движениями против направления роста волос. Обратите внимание, что не все волоски растут в одном направлении, поэтому попробуйте перемещать OneBlade Pro в разных направлениях для оптимального результата.
После завершения процедуры отключите OneBlade Pro. Теперь можно снять насадку; сначала снимите заднюю часть насадки, а затем сдвиньте ее с корпуса лезвия.
Не забывайте очищать устройство и дополнительные насадки после каждого использования, а также не стряхивайте устройство о твердые поверхности во время очистки.
Регулируемая насадка-гребень OneBlade позволяет подравнивать бороду и усы до длины от 1 мм до 5 мм. Числа на диске означают длину волос в миллиметрах после подравнивания.
Установите насадку на лезвие OneBlade до щелчка. Подравнивайте волосы против направления их роста для оптимального результата и обязательно следите за тем, чтобы поддерживать плотный контакт зубцов насадки с кожей. Больше информации см. на изображении ниже.