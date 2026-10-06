Служба поддержки Philips
Как очищать щетку пылесоса Philips?
Опубликован в 06 October 2026
Под роликовой щеткой вашего пылесоса Philips может скапливаться грязь. Узнайте, как легко очистить ее самостоятельно, в этой статье.
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Для более удобной очистки роликовую щетку пылесоса Philips можно полностью извлечь.
- Выключите прибор.
- Переверните насадку для пола.
- Извлеките роликовую щетку из насадки для пола.
- Удалите из роликовой щетки и прорези пыль, волосы и другой мусор.
Примечание.
Роликовую щетку можно чистить под струей воды, однако для этого ее потребуется извлечь из насадки для пола.
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Вы также можете удалить волосы и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки, с помощью ножниц; для этого не требуется извлекать роликовую щетку.
- Выключите прибор.
- Переверните насадку для пола.
- Поворачивая роликовую щетку, установите ее так, чтобы была видна прорезь.
- При помощи ножниц удалите волосы, волокна и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки.
- Удалите из вращающейся щетки пыль, волосы и другие загрязнения.
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