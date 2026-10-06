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Как очищать щетку пылесоса Philips?

Опубликован в 06 October 2026

Под роликовой щеткой вашего пылесоса Philips может скапливаться грязь. Узнайте, как легко очистить ее самостоятельно, в этой статье.

Для более удобной очистки роликовую щетку пылесоса Philips можно полностью извлечь.

  1. Выключите прибор.
  2. Переверните насадку для пола.
  3. Извлеките роликовую щетку из насадки для пола.
  4. Удалите из роликовой щетки и прорези пыль, волосы и другой мусор.

Примечание.

Роликовую щетку можно чистить под струей воды, однако для этого ее потребуется извлечь из насадки для пола.

Вы также можете удалить волосы и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки, с помощью ножниц; для этого не требуется извлекать роликовую щетку.

  1. Выключите прибор.
  2. Переверните насадку для пола.
  3. Поворачивая роликовую щетку, установите ее так, чтобы была видна прорезь.
  4. При помощи ножниц удалите волосы, волокна и другой мусор, скопившийся вокруг роликовой щетки.
  5. Удалите из вращающейся щетки пыль, волосы и другие загрязнения.
Инструкция по очистке
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