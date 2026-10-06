Для более удобной очистки роликовую щетку пылесоса Philips можно полностью извлечь.

Выключите прибор. Переверните насадку для пола. Извлеките роликовую щетку из насадки для пола. Удалите из роликовой щетки и прорези пыль, волосы и другой мусор.

Примечание.

Роликовую щетку можно чистить под струей воды, однако для этого ее потребуется извлечь из насадки для пола.