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Подача воды на пылесосе для влажной уборки уменьшилась

Опубликован в 24 June 2026
Если пылесос Philips для влажной уборки подает меньше воды, чем обычно, у этого может быть несколько причин. Ниже вы найдете возможные причины и решения.
Моющаяся насадка пылесоса Philips для влажной уборки накрывает чистящую полоску и препятствует попаданию на нее воды. Если моющаяся насадка неправильно установлена на полоску, устройство может подавать меньше воды, чем обычно. В этом случае выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что крепления Velcro на накладке и на резервуаре для воды правильно совмещены.
  2. Также убедитесь, что рифленая сторона накладки направлена наружу, в другую сторону от дна резервуара для воды.

 
Правильное расположение насадки из микрофибры
  1. Извлеките чистящую полоску. Тщательно промойте ее и протрите сухой тканью.
  2. Можно также оставить полоску отмокать на ночь в растворе из уксуса и воды (в пропорции один к трем). После замачивания ее нужно тщательно промыть и протереть сухой тканью.
Удаление загрязнений

Заполните резервуар для воды.

Используйте только оригинальную насадку из микрофибры Philips. Эти насадки можно купить у торгового представителя Philips или в интернет-магазине Philips. Номер модели: FC8063.

Насадка из микрофибры Philips
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