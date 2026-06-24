Подача воды на пылесосе для влажной уборки уменьшилась
Опубликован в 24 June 2026
Если пылесос Philips для влажной уборки подает меньше воды, чем обычно, у этого может быть несколько причин. Ниже вы найдете возможные причины и решения.
Моющаяся насадка пылесоса Philips для влажной уборки накрывает чистящую полоску и препятствует попаданию на нее воды. Если моющаяся насадка неправильно установлена на полоску, устройство может подавать меньше воды, чем обычно. В этом случае выполните следующие действия:
Убедитесь, что крепления Velcro на накладке и на резервуаре для воды правильно совмещены.
Также убедитесь, что рифленая сторона накладки направлена наружу, в другую сторону от дна резервуара для воды.
Извлеките чистящую полоску. Тщательно промойте ее и протрите сухой тканью.
Можно также оставить полоску отмокать на ночь в растворе из уксуса и воды (в пропорции один к трем). После замачивания ее нужно тщательно промыть и протереть сухой тканью.
Заполните резервуар для воды.
Используйте только оригинальную насадку из микрофибры Philips. Эти насадки можно купить у торгового представителя Philips или в интернет-магазине Philips. Номер модели: FC8063.