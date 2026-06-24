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Служба поддержки Philips

Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается

Опубликован в 24 June 2026

Если щетка беспроводного пылесоса Philips PowerPro не вращается, возможно, она загрязнена. Узнайте, как очистить щетку самостоятельно.

Вы можете очистить щетку беспроводного пылесоса Philips PowerPro, выполнив следующие действия.

  1. Откройте крышку насадки и извлеките щетку.
  2. Удалите волосы и ворс с насадки. Если волосы обмотались вокруг щетки, можно разрезать их ножницами.
  3. Установите щетку обратно в насадку и закройте крышку.

Если предложенные решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам.

Инструкции по очистке.
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