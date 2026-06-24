Служба поддержки Philips
Щетка беспроводного пылесоса PowerPro не вращается
Опубликован в 24 June 2026
Если щетка беспроводного пылесоса Philips PowerPro не вращается, возможно, она загрязнена. Узнайте, как очистить щетку самостоятельно.
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Вы можете очистить щетку беспроводного пылесоса Philips PowerPro, выполнив следующие действия.
- Откройте крышку насадки и извлеките щетку.
- Удалите волосы и ворс с насадки. Если волосы обмотались вокруг щетки, можно разрезать их ножницами.
- Установите щетку обратно в насадку и закройте крышку.
Если предложенные решения не помогли устранить проблему, обратитесь к нам.
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