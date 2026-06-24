Как очищать регулятор подачи воды пылесоса Philips?
Опубликован в 24 June 2026
Очистку регулятора подачи воды на пылесосе Philips для влажной уборки требуется выполнять только в случае засорения и невозможности подачи достаточного количества воды. Узнайте, как очистить этот компонент, в этой статье.
Извлеките полоску из резервуара для воды. Тщательно промойте ее и протрите сухой тканью.
Можно также оставить полоску отмокать на ночь в растворе из уксуса и воды (в пропорции один к трем). После замачивания ее нужно тщательно промыть и протереть сухой тканью.
Номер модели для заказа нового регулятора подачи воды: CP0178/01.