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Как очищать регулятор подачи воды пылесоса Philips?

Опубликован в 24 June 2026
Очистку регулятора подачи воды на пылесосе Philips для влажной уборки требуется выполнять только в случае засорения и невозможности подачи достаточного количества воды. Узнайте, как очистить этот компонент, в этой статье.
  1. Извлеките полоску из резервуара для воды. Тщательно промойте ее и протрите сухой тканью.
  2. Можно также оставить полоску отмокать на ночь в растворе из уксуса и воды (в пропорции один к трем). После замачивания ее нужно тщательно промыть и протереть сухой тканью.
Инструкции по очистке.

Номер модели для заказа нового регулятора подачи воды: CP0178/01.

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