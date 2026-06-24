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Как очищать регулятор подачи воды пылесоса Philips?

Очистку регулятора подачи воды на пылесосе Philips для влажной уборки требуется выполнять только в случае засорения и невозможности подачи достаточного количества воды. Узнайте, как очистить этот компонент, в этой статье.