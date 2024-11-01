Мокрые следы после использования пылесоса Philips AquaTrio
Опубликован в 9 января 2023 года
Мокрые пятна могут оставаться на полу во время работы пылесоса Philips AquaTrio по нескольким причинам. Сверьтесь с рисунком, чтобы узнать, какая у вас модель, и изучите информацию ниже.
Пылесос AquaTrio для сухой и влажной уборки поворачивался слишком резко либо перемещался вбок (влево или вправо) Чтобы предотвратить появление мокрых следов на полу, постарайтесь не так резко поворачивать устройство AquaTrio серии 9000 и не перемещать устройство вбок. Если вы все еще видите мокрые следы на полу и хотите избавиться от них, вы можете включить режим всасывания воды*, нажав кнопку режима очистки (см. изображение ниже).
The AquaTrio в конфигурации для сухой + влажной уборки переносился через порог, ковер или ступени, когда был включен. Рекомендуется активировать режим всасывания воды* при переноске прибора через пороги, ковры или ступени. Таким образом грязная вода не будет капать с насадки AquaSpin.
Пылесос AquaTrio в конфигурации для сухой + влажной уборки был поднят с пола сразу же после отключения Под прибором может остаться небольшая лужа, если вы подняли его с пола сразу после отключения. Лужа будет меньше, если вы включите режим всасывания воды* перед отключением AquaTrio серии 9000. Сделайте несколько движений пылесосом вперед-назад в режиме всасывания воды. Если потребуется, уберите оставшиеся капли воды тканью.
Примечание.
Режим всасывания*: на более старых моделях имеются обычный и интенсивный режимы влажной уборки, однако режим всасывания воды отсутствует.
В режиме всасывания воды прибор больше не подает воду и работает с более высокой мощностью всасывания. После 45 секунд бездействия пылесос автоматически переключится в обычный режим влажной уборки.
Колеса AquaTrio серии 9000 заблокированы Следует регулярно проверять состояние колес и устранять грязь, которая блокирует их вращение.
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Перемещение пылесоса вбок Чтобы предотвратить возникновение мокрых следов, перемещайте пылесос AquaTrio Pro исключительно вперед и назад. Не перемещайте прибор вбок (см. рис. a).
Перемещение включенного пылесоса через порог Щетки из микрофибры Philips AquaTrio Pro должны постоянно соприкасаться с полом. Чтобы предотвратить появление на полу мокрых пятен и расплескивание воды из насадки для мытья полов, отключайте прибор перед преодолением порога.
Подъем пылесоса с пола сразу же после выключения После выключения сделайте несколько движений вперед и назад прибором, чтобы удалить жидкость, оставшуюся между двумя щетками для мытья полов. Если выключить прибор и сразу же поднять его с пола, вода, оставшаяся между двумя щетками, протечет на пол (см. рис. b).
Колеса пылесоса AquaTrio Pro заблокированы Следует регулярно проверять состояние колес и устранять грязь, которая блокирует их вращение.
Эти решения не помогли решить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
Перемещение пылесоса вбок Чтобы предотвратить возникновение мокрых следов, перемещайте пылесос AquaTrio исключительно вперед и назад. Не перемещайте прибор вбок (см. рис. a).
Перемещение включенного пылесоса через порог Щетки из микрофибры Philips AquaTrio должны постоянно соприкасаться с полом. Чтобы предотвратить появление на полу мокрых пятен и расплескивание воды из насадки, отключайте прибор перед преодолением порога.
При перемещении выключенного пылесоса насадка касалась пола Чтобы предотвратить появление на полу мокрых пятен, переносите прибор, держа его за ручку или наклоняя его так, чтобы он опирался на колеса (см. рис. b).
Подъем пылесоса с пола сразу же после выключения После выключения сделайте несколько движений вперед и назад прибором, чтобы удалить жидкость, оставшуюся между двумя щетками для мытья полов. Если выключить прибор и сразу же поднять его с пола, вода, оставшаяся между двумя щетками, протечет на пол (см. рис. c).
Колеса пылесоса AquaTrio заблокированы Следует регулярно проверять состояние колес и устранять грязь, которая блокирует их вращение.
Эти решения не помогли решить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.