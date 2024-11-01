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Мокрые следы после использования пылесоса Philips AquaTrio

Мокрые пятна могут оставаться на полу во время работы пылесоса Philips AquaTrio по нескольким причинам. Сверьтесь с рисунком, чтобы узнать, какая у вас модель, и изучите информацию ниже.