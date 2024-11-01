Как очищать пылесос Philips AquaTrio после использования
Опубликован в 9 января 2023 года
Очистка пылесоса Philips AquaTrio обеспечивает оптимальное состояние прибора. Далее описаны процедуры обслуживания, необходимые для обеспечения длительной эффективной работы конкретных моделей:
Пылесборник Регулярно очищайте пылесборник и следите за тем, чтобы уровень пыли не превышал отметку "Max", чтобы предотвратить чрезмерно быстрое засорение фильтра. При необходимости извлеките циклонную камеру и удалите из нее (а также из-под нее) застрявшие волосы и грязь. Циклонную камеру можно промывать водой, однако запрещается промывать пылесборник. Для очистки внутренней части пылесборника можно использовать влажную или сухую ткань.
Важное примечание.
Убедитесь, что электронные соединители внутри пылесборника остаются сухими, чтобы предотвратить возможные неисправности прибора.
Запрещается мыть пылесборник в посудомоечной машине.
Фильтр Если необходима очистка фильтра, на дисплее появляется значок очистки фильтра (см. рис. a). Извлеките губчатый фильтр из корпуса фильтра, встряхните над мусорным контейнером, чтобы удалить пыль, промойте под струей воды и сожмите, чтобы удалить воду Полностью высушите отделитель пены перед установкой в держатель фильтра.
Вращающаяся щетка Грязь или волосы могут намотаться на щетку беспроводного пылесоса Philips и привести к остановке ее вращения. Чтобы снять вращающуюся щетку со светодиодной насадки, используйте блокирующий рычаг. Затем очистите вращающуюся щетку от запутавшихся волос или ниток руками или удалите их при помощи ножниц через прорезь на щетке. Для получения дальнейших инструкций см. рис. b.
Посмотрите видео: "Как очистить только пылесос"
Чтобы предотвратить появление неприятных запахов и известкового налета, используйте функцию AUTOCLEAN после каждого использования, чтобы полностью очистить прибор приблизительно за 4 минуты (см. рис. c). Когда функция AUTOCLEAN закончит свою работу, вы можете снять щетки из микрофибры с насадки AquaSpin и поместить их в специальный держатель на станции хранения.
Важное примечание.
Щетки из микрофибры запрещается стирать в стиральной машине.
Запрещается использовать моющие средства для функции AUTOCLEAN, поскольку это может привести к чрезмерному вспениванию.
Во избежание выливания воды из поддона перед запуском функции AUTOCLEAN убедитесь, что резервуар для грязной воды установлен правильно. При правильной установке резервуара для грязной воды вы услышите щелчок.
Подробные пошаговые инструкции см. в видео или инструкции по эксплуатации.
Промывка прибора Рекомендуется выполнять промывку прибора после каждого использования во избежание скопления внутри него грязи и бактерий. Если не выполнять промывку прибора после каждого использования, может возникнуть неприятный запах.
Очистка деталей Для тщательной очистки также можно по отдельности очистить каждую деталь. На схеме на рисунке a показаны процедуры очистки каждой детали пылесоса Philips AquaTrio Pro.
Тщательная очистка резервуара для грязной воды Для более тщательной очистки можно извлечь индикатор уровня воды, прикрепленный к крышке резервуара для грязной воды. Это позволит тщательно промыть нижнюю часть сита и индикатор уровня воды (см. рис. b). Примечание. Резервуар для грязной воды также можно мыть в посудомоечной машине.
Тщательная очистка щеток для мытья полов Очистка щеток для мытья полов происходит при промывке прибора Philips AquaTrio Pro после использования. Если после промывки щетки остались грязными, их можно снять с насадки и промыть в теплой или холодной проточной воде (см. рис. c) Примечание. Щетки для мытья полов запрещается стирать в стиральной машине!
Инструкции по очистке щеток для мытья полов:
Снимите щетки для мытья полов с насадки, взявшись за ручки зеленого цвета.
Промойте щетки для мытья полов в проточной воде. При необходимости можно использовать жидкое бытовое моющее средство или немного жидкости для мытья посуды.
Чтобы просушить щетки для мытья полов, положите их на чистую крышку для щеток. На его высыхание уходит примерно 24 часа.
Установите сухие щетки на место. При установке щеток для мытья полов в прибор убедитесь, что они просохли. В противном случае при включении прибора активируется система защиты, так как если щетки влажные, сопротивление сильно возрастает.
Очистка крышки щетки для мытья полов Крышку щетки для мытья полов можно очистить под струей воды и с помощью влажной ткани (см. рис. d)
Очистка насадки для мытья полов Внутреннюю поверхность и крышку насадки для мытья полов можно очистить влажной тканью (см. рис. e).
Настоятельно рекомендуем выполнять промывку прибора после каждого использования во избежание скопления внутри него грязи и бактерий (см. видео).
Примечание. Если не выполнять промывку прибора после каждого использования, может возникнуть неприятный запах. Для предотвращения роста бактерий и появления неприятного запаха также очищайте резервуар для грязной воды после каждого использования. Если после промывки прибор остался грязным, очистите каждую часть отдельно. На схеме на рисунке a показаны процедуры очистки каждой детали.
Примечание. Щетки для мытья полов нельзя стирать в стиральной машине.
Тщательная очистка резервуара для чистой воды Для более тщательной очистки можно извлечь индикатор уровня воды, прикрепленный к крышке резервуара для грязной воды. Это позволит тщательно промыть нижнюю часть сита и индикатор уровня воды (см. рис. b). Примечание. Резервуар для грязной воды также можно мыть в посудомоечной машине.
Тщательная очистка щеток для мытья полов Очистка щеток для мытья полов выполняется во время промывки пылесоса AquaTrio после использования. Если после промывки щетки остались грязными, их можно снять с насадки и промыть в теплой или холодной проточной воде.
Инструкции по очистке (см. рис. c):
Снимите щетки для мытья полов с насадки, взявшись за ручки зеленого цвета.
Промойте щетки для мытья полов в проточной воде. При необходимости можно использовать жидкое бытовое моющее средство или немного жидкости для мытья посуды.
Чтобы просушить щетки для мытья полов, положите их на чистую крышку для щеток. Щетки просохнут примерно через 24 часа.Примечание. Для тщательного просушивания поместите щетку одним концом на ободок крышки.
Установите щетки на место. При установке щеток для мытья полов в прибор убедитесь, что они просохли. В противном случае при включении прибора активируется система защиты, так как если щетки влажные, сопротивление сильно возрастает.