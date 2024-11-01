Если беспроводной пылесос Philips издает необычный шум, ознакомьтесь с этой статьей, в которой представлены возможные причины и решения.
Убедитесь в отсутствии посторонних объектов, которые могут стать причиной засора насадки, шланга или трубки беспроводного пылесоса Philips. Поток воздуха в пылесосе может частично блокироваться при попадании постороннего предмета в одну из деталей прибора. В этом случае извлеките объект перед продолжением уборки пылесосом.
Если вы используете новый аксессуар (не тот, что обычно), беспроводной пылесос Philips может издавать непривычный шум. Снимите насадку и проверьте, продолжает ли пылесос издавать необычный шум. Если необычный звук отсутствует, не волнуйтесь — это не является неисправностью.
Странный шум из беспроводного пылесоса Philips также может возникать при загрязнении выходного фильтра. Чтобы решить эту проблему, очистите фильтр пылесоса.
Также странный шум может возникать, если фильтры установлены неправильно. В таком случае расположите фильтры в приборе должным образом.
Вы можете обратиться к инструкции по эксплуатации, доступной в разделе поддержки на веб-странице продукта (пылесоса), чтобы ознакомиться с указаниями по размещению и очистке фильтра.
Если пылесборник беспроводного пылесоса Philips заполнен, это может привести к возникновению необычного шума при работе пылесоса. Опустошите и очистите пылесборник, чтобы решить эту проблему. Для получения отдельных инструкций по очистке пылесборника см. инструкцию по эксплуатации, которая доступна в разделе поддержки на веб-странице продукта (пылесоса).
Информация ниже относится только к беспроводным пылесосам серий 7000 и 8000 (Aqua).
Ваш беспроводной пылесос серии 7000 или 8000 располагает функцией распознавания напольного покрытия. Прибор автоматически распознает тип напольного покрытия и оптимизирует параметры для лучших результатов уборки. При работе этой функции звук работы пылесоса может меняться. От вас не требуется никаких действий, однако если вы предпочитаете одинаковую мощность на протяжении всей уборки, выключите эту функцию в меню прибора.
См. видео ниже (0:34–1:02), чтобы узнать, как включить/выключить эту функцию.
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Если ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, возможно, поврежден электродвигатель пылесоса Philips. В этом случае обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи: www.philips.com/support .