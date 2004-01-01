В зависимости от модели устройства триммеры для носа Philips также могут поставляться с гребнями для бровей и создания контуров.

Гребни имеют следующую длину и тип конструкции:

Гребни для бровей

Гребень для бровей S = длина 3 мм

Гребень для бровей L = длина 5 мм

Установите насадку для бровей на головку триммера для носа (Рис. 1). Убедитесь, что насадка установилась в пазы по обе стороны головки триммера.

Насадки для точного подравнивания

Насадка для точного подравнивания M = длина 3 мм

Насадка для точного подравнивания L = длина 5 мм

Установите насадку для точного подравнивания на переднюю часть высокоточного триммера и надавите на нее до щелчка (Рис. 2).