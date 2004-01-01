Как установить или снять насадку на стайлере Philips?
Опубликован в 23 февраля 2023 года
Ваши стайлеры, машинки для стрижки волос и триммеры для бороды Philips могут поставляться с большим количеством различных насадок. Узнайте, как пользоваться и выполнять замену этих насадок.
Режущий блок — это основной компонент стайлера Philips. У него короткие и острые края, и он используется для быстрого и точного подравнивания волос по длине.
Чтобы снять режущий блок с корпуса стайлера, проверьте наличие на корпусе стайлера кнопки отсоединения. Если она присутствует, нажмите кнопку для снятия режущего блока.
Если на стайлере отсутствует кнопка отсоединения, поместите палец под зубцы режущего блока и выдвиньте его из прибора. Для повторной установки режущего элемента убедитесь, что он расположен должным образом, и вставьте его нижнюю часть в корпус стайлера. Затем медленно нажимайте на компонент с зубчиками до щелчка. Не прилагайте чрезмерных усилий; это может привести к повреждению прибора.
Если вам не удается установить режущий блок, проверьте наличие инородных тел в корпусе стайлера и попробуйте очистить его с помощью небольшой щеточки или ватной палочки.
По бокам некоторых режущих блоков можно обнаружить длинные выступы. Для снятия насадок такого типа необходимо выдвинуть их из прибора, удерживая с двух сторон. Для повторной установки достаточно задвинуть их в пазы до щелчка.
Чтобы снять эту насадку с режущего блока, аккуратно снимите ее заднюю часть с устройства, а затем сдвиньте насадку с режущего блока. Не нажимайте и не тяните за зубчики. Чтобы прикрепить любую насадку к режущему блоку, совместите их и задвиньте переднюю часть насадки (с зубцами) на зубцы режущего блока. Затем надавите на центральную часть защиты пальцами или ладонью.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем и насадками. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.
Как и для отдельных насадок, задвиньте переднюю часть насадки (с зубцами) на зубцы режущего блока. Нажмите на выступ в основании насадки вниз до щелчка. После установки насадки вы сможете выбрать желаемую длину для подравнивания волос. Числа на диске означают длину волос в миллиметрах после подравнивания.
Чтобы снять эту насадку с режущего блока, аккуратно снимите ее основание с устройства, а затем сдвиньте насадку с режущего блока.
Насадки-триммеры устанавливаются поверх режущего блока стайлера Philips. Они используются на стрижки волос на голове или подравнивания бороды до определенной длины.
Снять эти насадки очень легко. Просто потяните за них, и они снимутся с корпуса стайлера. Чтобы установить насадку, аккуратно задвиньте ее поверх режущего блока, чтобы фиксаторы насадки вошли в специальные пазы, расположенные по бокам.
На машинках для стрижки детей Philips насадка-триммер снимается другим образом. Вам необходимо сдвинуть ее назад с одной стороны, чтобы снять ее с прибора.
Перед тем как присоединить эту насадку, убедитесь, что вы устанавливаете ее нужной стороной (для стрижки до нужной длины). Сначала совместите одну сторону насадки с креплением на корпусе машинки для стрижки. Затем надавите на вторую сторону насадки до щелчка.
Некоторые стайлеры Philips поставляются с бритвенной сеткой, которая используется для комфортного бритья волос на теле. Перед использованием изделия Philips с бритвенной сеткой рекомендуем проводить осмотр устройства и проверять состояние бритвенной сетки.
Чтобы снять бритвенную сетку с бритвенной головки, просто потяните за нее. Будьте осторожны! Зубцы на центральной части бритвенной сетки могут быть очень острыми. Для повторной установки бритвенной сетки закрепите ее на бритвенной головке до щелчка.
Для минимального износа сетки и безопасного хранения изделия защитите сетку от внешних повреждений, установив защитную или иную насадку. При повреждении сетки сразу же замените ее — приобрести замену можно в нашем интернет-магазине или обратившись в местный центр поддержки потребителей.
Стайлеры для тела Philips поставляются со специальной насадкой для тела. Чтобы снять эту насадку, аккуратно снимите ее заднюю часть с прибора, а затем снимите насадку с бритвенного блока или выдвиньте ее вверх.
Чтобы присоединить эту насадку, просто установите ее на бритвенную сетку до щелчка.
Обратите внимание, что насадки могут различаться в зависимости от используемой модели триммера или машинки для стрижки волос. Для получения подробной информации см. инструкцию по эксплуатации или обратитесь к нам за помощью.
Поворотную насадку-триммер для носа, поставляемую с универсальными стайлерами Philips, можно легко установить или снять.
Чтобы снять насадку-триммер для носа, поместите палец на заднюю часть насадки и сдвиньте ее вверх с ручки. На триммерах и насадках с логотипом извлечения показано, в каком направлении необходимо сдвигать насадку, чтобы снять ее.
Чтобы установить насадку-триммер для носа, установите выступ насадки в направляющий паз на передней части, после чего задвиньте насадку в устройство до щелчка.
Триммеры для носа Philips в некоторых случаях поставляются с головкой триммера для носа или триммера для создания контуров, которые можно легко установить и снять.
Чтобы снять головку триммера для носа или триммера для создания контуров, плотно возьмитесь за ручку устройства и, удерживая насадку, поверните ее против часовой стрелки, пока треугольный индикатор ^ на ручке и головке не совместятся. Затем просто снимите насадку.
Для установки головки триммера для носа или триммера для создания контуров разместите ее на ручке и совместите положение треугольных индикаторов ^. Затем поверните ее по часовой стрелке, пока треугольный индикатор ^ и индикатор в виде линии | на корпусе и насадке не совместятся — насадка зафиксирована.
В зависимости от модели устройства триммеры для носа Philips также могут поставляться с гребнями для бровей и создания контуров. Гребни имеют следующую длину и тип конструкции:
Гребни для бровей Гребень для бровей S = длина 3 мм Гребень для бровей L = длина 5 мм
Установите насадку для бровей на головку триммера для носа (Рис. 1). Убедитесь, что насадка установилась в пазы по обе стороны головки триммера.
Насадки для точного подравнивания Насадка для точного подравнивания M = длина 3 мм Насадка для точного подравнивания L = длина 5 мм
Установите насадку для точного подравнивания на переднюю часть высокоточного триммера и надавите на нее до щелчка (Рис. 2).