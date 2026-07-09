Служба поддержки Philips

OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье

Если вас не устраивает работа устройства Philips OneBlade, для решения проблемы прочтите наши советы по устранению неисправностей.

Обратите внимание, что устройство OneBlade оставляет небольшой зазор между лезвием и кожей, что обеспечивает гладкое бритье без раздражения кожи.