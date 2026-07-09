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OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье

Опубликован в 09 July 2026

Если вас не устраивает работа устройства Philips OneBlade, для решения проблемы прочтите наши советы по устранению неисправностей.

Обратите внимание, что устройство OneBlade оставляет небольшой зазор между лезвием и кожей, что обеспечивает гладкое бритье без раздражения кожи.

Устройство Philips OneBlade создано для создания гладко выбритого образа посредством подравнивания волос на лице и щетины, однако также обеспечивает результат без раздражения кожи. Если ваша цель — гладкое бритье каждый день, мы рекомендуем приобрести одну из бритв Philips для лица.
Для наиболее эффективной работы с Philips OneBlade убедитесь, что вы ознакомились с инструкциями по применению устройства. Здесь мы собрали несколько полезных советов по использованию OneBlade. 

1. Очищайте кожу перед использованием OneBlade. 

2. Обеспечивайте полный контакт лезвия с кожей. 

3. Перемещайте лезвие против направления роста волос.

4. Не давите на кожу слишком сильно и не делайте слишком коротких движений.

5. Если необходимо, используйте OneBlade с пеной или гелем для бритья либо в душе.
Советы по использованию Philips OneBlade
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