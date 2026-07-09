OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье
Опубликован в 09 July 2026
Если вас не устраивает работа устройства Philips OneBlade, для решения проблемы прочтите наши советы по устранению неисправностей.
Обратите внимание, что устройство OneBlade оставляет небольшой зазор между лезвием и кожей, что обеспечивает гладкое бритье без раздражения кожи.
Устройство Philips OneBlade создано для создания гладко выбритого образа посредством подравнивания волос на лице и щетины, однако также обеспечивает результат без раздражения кожи. Если ваша цель — гладкое бритье каждый день, мы рекомендуем приобрести одну из бритв Philips для лица.
Для наиболее эффективной работы с Philips OneBlade убедитесь, что вы ознакомились с инструкциями по применению устройства. Здесь мы собрали несколько полезных советов по использованию OneBlade.
1. Очищайте кожу перед использованием OneBlade.
2. Обеспечивайте полный контакт лезвия с кожей.
3. Перемещайте лезвие против направления роста волос.
4. Не давите на кожу слишком сильно и не делайте слишком коротких движений.
5. Если необходимо, используйте OneBlade с пеной или гелем для бритья либо в душе.