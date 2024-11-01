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Philips OneBlade не работает

Опубликован в 9 марта 2023 года
Если ваше устройство OneBlade не заряжается, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.

Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему.
В целях безопасности Philips OneBlade работает только в беспроводном режиме. Проверьте, не подсоединено ли устройство OneBlade к розетке электросети. Если да, то отсоедините ее и вновь попытайтесь включить устройство. Теперь оно должно работать.
Использование Philips OneBlade с проводом

Возможно, ваше устройство OneBlade не зарядилось до конца. Для зарядки OneBlade следуйте нашим инструкциям, представленным ниже.

  1. Отключите OneBlade.
  2. Вставьте кабель зарядного устройства в разъем в нижней части OneBlade, а затем подключите зарядное устройство к сети питания переменного тока 120 В. Убедитесь, что вы используете оригинальный адаптер Philips для зарядки вашего устройства OneBlade.
Зарядка Philips OneBlade
Проверьте лезвие на наличие застрявших волос или признаков износа. При наличии волос промойте лезвие теплой водой или замочите его в воде, пока на нем не останется волос и грязи. Будьте аккуратны и не касайтесь лезвием твердых поверхностей, например раковины, поскольку это может повредить его. 
Если на лезвии заметны повреждения, немедленно замените его. Новые лезвия для Philips OneBlade можно купить в нашем интернет-магазине
Очистка Philips OneBlade
На некоторых моделях OneBlade доступна дорожная блокировка. При активации данной функции устройство не включается. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы отключить дорожную блокировку.
Если ваша модель OneBlade оснащена цифровым экраном, на дисплее ппри активации дорожной блокировки появится символ замка.
Выключение дорожной блокировки на Philips OneBlade
Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект OneBlade. Рекомендуем запросить ремонт или замену вашего устройства OneBlade.
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