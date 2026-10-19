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Служба поддержки Philips

Как очистить погружную насадку ручного блендера Philips?

Опубликован в 19 October 2026

Очистка погружной насадки ручного блендера Philips после каждого использования поможет содержать ее в оптимальном состоянии. Просто следуйте этим инструкциям.

  1. Налейте теплую воду и небольшое количество моющего средства в стакан, установите погружную насадку блендера и включите прибор примерно на 10 секунд.
  2. Отсоедините ногу блендера от блока электродвигателя и сполосните ее под краном.
  3. Затем переверните ногу блендера.
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