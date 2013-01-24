Не готовьте слишком много закусок или ингредиентов одновременно. Порции меньшего размера готовятся более равномерно.
Рекомендуем выкладывать на дно корзины мультипечи только один слой закусок.
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Если при приготовлении в мультипечи Philips блюда или закуски получаются недостаточно хрустящими или поджаристыми, это может происходить по нескольким причинам. Следуйте советам и рекомендациям ниже.
Не готовьте слишком много закусок или ингредиентов одновременно. Порции меньшего размера готовятся более равномерно.
Рекомендуем выкладывать на дно корзины мультипечи только один слой закусок.
Вот как правильно готовить картофель фри:
Очистите картофель и порежьте его на длинные ломтики.
Замочите картофельные ломтики в чаше с водой минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.
Налейте половину столовой ложки оливкового масла в чашу. Положите ломтики в чашу и перемешивайте, пока они не покроются маслом.
Выньте ломтики из чаши пальцами или при помощи кухонного прибора так, чтобы масло осталось в чаше. Положите ломтики в корзину.
Обжаривайте картофельные ломтики при температуре 180 °C. Встряхните корзину по прошествии половины времени приготовления. Для лучшего результата встряхивайте корзину во время приготовления 2–3 раза. Если указанные выше меры не помогли устранить проблему, обратитесь в наш центр поддержки потребителей.
Для наилучших результатов приготовления блюд в мультипечи следует использовать продукты, предназначенные для приготовления в духовке. При приготовлении в мультипечи такие продукты приобретают золотистый цвет и хрустящую корочку.
Выберите нужную температуру. Большинство закусок необходимо готовить при температуре 200 ˚C, за исключением закусок на основе теста. Закуски на основе теста следует готовить при температуре 180 ˚C.
Для приготовления большинства закусок обычно требуется то же время, которое подходит для их обработки в духовке. Время, указанное для приготовления в обычной фритюрнице, обычно меньше, поэтому ингредиенты могут быть обработаны не до конца. Обычное время приготовления закусок — 6—10 минут. Увеличьте время приготовления на несколько минут, если блюдо недостаточно хрустящее.
Если продукты соприкасаются друг с другом, потрясите корзину по прошествии половины времени приготовления.
При приготовлении больших порций для лучшего результата встряхните корзину 2—3 раза.
Во время приготовления закусок с хлебом не забудьте добавить масло в панировочные крошки.
По возможности используйте ингредиенты с низким содержанием жира. Если закуски содержат большое количество жира, будет трудно добиться хрустящей корочки.
Вот несколько полезных советов: