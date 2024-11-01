Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой
Опубликован в 21 февраля 2024 года
Если вам покажется, что у продуктов или закусок, приготовленных в аэрогриле, недостаточно хрустящая корочка, следуйте рекомендациям ниже. Они помогут вам легко решить эту проблему самостоятельно.
Не готовьте слишком много закусок или слишком большое количество еды одновременно. Порции меньшего размера готовятся более равномерно.
Чтобы добиться равномерного приготовления, рекомендуем выкладывать на дно корзины аэрогриля Philips только один слой закусок.
Используйте свежий картофель с низким содержанием крахмала, подходящий для приготовления картофеля фри. Не храните картофель в холодной среде (например, в холодильнике).
Если вы готовите домашний картофель фри в аэрогриле, следуйте этой инструкции:
Очистите картофель и нарежьте его на длинные ломтики.
Замочите картофельные ломтики в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.
Налейте половину столовой ложки оливкового масла в чашу. Положите ломтики в чашу и перемешивайте, пока они не покроются маслом.
Выньте ломтики из чаши пальцами или при помощи кухонного прибора так, чтобы масло осталось в чаше. Положите ломтики в корзину.
Обжаривайте картофельные ломтики при температуре 180 °C. Встряхните корзину по прошествии половины времени приготовления. Для лучшего результата встряхивайте корзину во время приготовления 2–3 раза.
Также рекомендуем посмотреть наше видео, приведенное ниже:
Play Pause
Для наилучших результатов использования аэрогриля Philips следует выбирать продукты, предназначенные для приготовления в духовке. В аэрогриле такие закуски приобретают золотистый цвет и хрустящую корочку.
Выберите нужную температуру. Большинство закусок необходимо готовить при температуре 200 ˚C, за исключением закусок на основе теста. Закуски на основе теста следует готовить при температуре 180 ˚C.
Для приготовления большинства закусок обычно требуется то же время, которое подходит для их обработки в духовке. Время, указанное для приготовления в обычной фритюрнице, обычно меньше, поэтому ингредиенты могут быть обработаны не до конца. Рекомендованное время приготовления каждого из ингредиентов можно посмотреть в таблице продуктов, приведенной в руководстве пользователя аэрогриля, или в приложении HomeID. Если продукты получаются недостаточно хрустящими, добавьте к времени приготовления несколько минут, но следите, чтобы продукты не подгорели! Обратите внимание! · Если продукты соприкасаются друг с другом, потрясите корзину аэрогриля Philips по прошествии половины времени приготовления. · Также корзину рекомендуется встряхнуть 2–3 раза, если вы готовите большие порции. · Следите за тем, чтобы в процессе встряхивания продукты хорошо перемешивались: нижний слой должен оказаться сверху, и наоборот. Тогда приготовление будет равномерным. Посмотрите наше видео, приведенное ниже:
Play Pause
Если вы готовите домашние блюда из картофеля, закуски в панировке или мясные блюда, для создания хрустящей корочки добавьте немного масла. Также по возможности выбирайте закуски с низким содержанием жира. Если закуски содержат большое количество жира, будет трудно добиться хрустящей корочки.
Чтобы использовать масло в аэрогриле правильно, следуйте этим рекомендациям:
Перед добавлением масла нужно должным образом высушить еду.
Не добавляйте слишком много масла, так как из-за этого корочка может быть менее хрустящей, а блюдо — более жирным.
Мясо или птицу можно смазать небольшим количеством масла или предварительно замариновать, чтобы корочка была еще более хрустящей.
При приготовлении картофеля фри или любой другой еды, разложенной в несколько слоев, рекомендуем использовать большую корзину (справа). Эта корзина имеет большую рабочую площадь, что позволит более равномерно распределить ингредиенты. Таким образом жар равномернее распределяется потоком воздуха по поверхности всех ингредиентов, устраняя неоднородность в приготовлении. Решение выше помогло устранить проблему? Если нет, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.