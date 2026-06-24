Если соковыжималка Philips не подключена к сети должным образом, она не будет работать. Убедитесь, что изделие правильно подключено к сети.
Соковыжималка Philips может не работать по нескольким причинам. Узнайте, как мы можем вам помочь.
Если соковыжималка Philips не подключена к сети должным образом, она не будет работать. Убедитесь, что изделие правильно подключено к сети.
Если крышка установлена неправильно, соковыжималка не будет работать, так как функция автоотключения не активирована. Убедитесь, что крышка установлена должным образом.
Если блокировочный механизм не установлен или не закрыт должным образом, соковыжималка не будет работать, так как функция автоотключения не активирована. Убедитесь, что блокировочный механизм закрыт должным образом.
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