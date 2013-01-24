Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
Получите необходимую поддержку
Ищете конкретное решение для вашего продукта?
найдите нужную модель здесь

Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает

Если вы заметили, что покрытие аэрогриля Philips начинает отставать, у этого может быть ряд причин. Прочитайте статью ниже для самостоятельного решения проблемы.

Покрытие было случайно поцарапано

Вы могли случайно повредить/поцарапать внутреннее покрытие противня аэрогриля Philips (например, при установке корзины или если очистка проводилась с использованием абразивных средств), вследствие чего появились небольшие пятна. Не беспокойтесь, это в любом случае не опасно, так как аэрогриль Philips изготовлен из безвредных материалов.

Примечание. Старайтесь не выполнять очистку аэрогриля с помощью абразивных чистящих средств (например, жестких и металлических щеток/губок), а также устанавливайте корзину аккуратнее.

Другие проблемы

Проблемы с температурой (1)
Приложения (2)
Высокое качество (1)
Шум (1)

Заявка на сервис