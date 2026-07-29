Вы могли случайно повредить/поцарапать внутреннее покрытие противня аэрогриля Philips (например, при установке корзины или если очистка проводилась с использованием абразивных средств), вследствие чего появились небольшие пятна. Не беспокойтесь, это в любом случае не опасно, так как аэрогриль Philips изготовлен из безвредных материалов.

Примечание. Старайтесь не выполнять очистку аэрогриля с помощью абразивных чистящих средств (например, жестких и металлических щеток/губок), а также устанавливайте корзину аккуратнее.