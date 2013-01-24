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Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле

Если у вас не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips, попробуйте следующее решение. Следуйте советам ниже, чтобы самостоятельно решить проблему.

 

При приготовлении картофеля фри в домашних условиях необходимо учитывать следующее.

  • Выбирайте тип картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри
  • Для равномерной обжарки готовьте картофель фри порциями по 500 граммов
  • Для равномерной обжарки заполняйте корзину аэрогриля Philips наполовину от максимальной емкости
  • Чем крупнее нарезан картофель, тем менее хрустящей будет корочка
  • Встряхните корзину прибора 2–3 раза в процессе приготовления

Приготовление домашнего картофеля фри в аэрогриле Philips

В аэрогриле Philips используется технология Rapid Air, благодаря которой процесс обжарки протекает иначе, чем в обычной фритюрнице. Для приготовления картофеля фри в домашних условиях с помощью аэрогриля Philips следуйте инструкциям ниже:

1. Очистите картофель и нарежьте его на длинные ломтики.

2. Замочите картофельные ломтики в воде минимум на 30 минут, затем выньте и высушите их при помощи кухонной салфетки.

3. Налейте половину столовой ложки оливкового масла в чашу. Положите ломтики в чашу и перемешивайте, пока они не покроются маслом.

4. Выньте ломтики из чаши пальцами или при помощи кухонного прибора так, чтобы масло осталось в чаше. Положите ломтики в корзину аэрогриля Philips.

5. Обжаривайте порцию ломтиков картофеля весом 300–800 г при 180 °C в течение 18–25 минут. Встряхните корзину 2–3 раза в процессе приготовления.

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