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Аэрогриль Philips не включается.

Если аэрогриль Philips не включается, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями для самостоятельного решения проблемы.

Не удается задать время приготовления либо требуется слишком быстрое приготовление (аналоговый аэрогриль)

  • Выберите необходимое время приготовления на аналоговом таймере. 
  • Если желаемое время приготовления составляет менее 10 минут, выберите на таймере около 15 минут, после чего поверните его до необходимого времени приготовления.
Play Pause

Выдвижной ящик не полностью закрыт

Убедитесь, что выдвижной ящик полностью закрыт. Если он закрыт не полностью, переключатель активации противня не будет отключен, и устройство не начнет нагреваться.

К одной розетке электросети подключено слишком много приборов

Если к одной розетке электросети подключено слишком много приборов, аэрогриль Philips может не работать. Отключите остальные приборы или подключите аэрогриль к другой розетке.

Штекер неправильно вставлен в розетку электросети

Убедитесь, что сетевая вилка аэрогриля вставлена в розетку электросети правильно. На аналоговых устройствах таймер может отсчитывать время при том, что устройство не начало нагреваться. В таком случае убедитесь, что штекер аэрогриля должным образом вставлен в розетку.

Если представленные выше решения не помогли вам решить проблему, обратитесь в центр поддержки потребителей для получения дальнейшей помощи.

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