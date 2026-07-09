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Служба поддержки Philips

От стайлера для волос Philips исходит странный запах

Опубликован в 09 July 2026
Если при использовании фена или выпрямителя для волос Philips вы чувствуете химический запах либо запах гари, следуйте рекомендациям для устранения проблемы.
Некоторые устройства для укладки, например фены и выпрямители для волос, при первом использовании могут быть источником странного запаха. Вам не стоит волноваться — этот запах обычно пропадает после нескольких использований.
Чтобы запах был менее сильным, попробуйте выполнять укладку волос в хорошо проветриваемом помещении или оставьте открытым окно.
Запах гари может исходить от вашего стайлера для волос из-за наличия грязи внутри устройства. Если в выпрямителе или фене скопились частицы пыли или мусор, они могут начать гореть из-за высоких температур и являться источником неприятного запаха.
Для решения проблемы тщательно очищайте стайлер перед каждым использованием. Инструкции по правильной очистке стайлера для волос Philips приведены в инструкции по эксплуатации прибора.
Если представленный выше совет не помог решить проблему, обратитесь к нам за помощью.
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