От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Опубликован в 09 July 2026
Если при использовании фена или выпрямителя для волос Philips вы чувствуете химический запах либо запах гари, следуйте рекомендациям для устранения проблемы.
Некоторые устройства для укладки, например фены и выпрямители для волос, при первом использовании могут быть источником странного запаха. Вам не стоит волноваться — этот запах обычно пропадает после нескольких использований. Чтобы запах был менее сильным, попробуйте выполнять укладку волос в хорошо проветриваемом помещении или оставьте открытым окно.
Запах гари может исходить от вашего стайлера для волос из-за наличия грязи внутри устройства. Если в выпрямителе или фене скопились частицы пыли или мусор, они могут начать гореть из-за высоких температур и являться источником неприятного запаха. Для решения проблемы тщательно очищайте стайлер перед каждым использованием. Инструкции по правильной очистке стайлера для волос Philips приведены в инструкции по эксплуатации прибора. Если представленный выше совет не помог решить проблему, обратитесь к нам за помощью.