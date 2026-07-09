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Служба поддержки Philips

Стайлер для волос Philips не включается

Опубликован в 09 July 2026
Если вам не удается включить стайлер для волос Philips, ознакомьтесь с советами по устранению неполадок для самостоятельного решения проблемы.
Перед включением стайлера для волос убедитесь, что он подключен к рабочей розетке электросети. Чтобы проверить, работает ли электрическая розетка, попробуйте подключить к ней другое устройство и проверить, работает ли оно.
Убедитесь, что напряжение электросети соответствует допустимому напряжению стайлера для волос. Подробную информацию относительно допустимого напряжения электросети см. в руководстве по эксплуатации.
Если стайлер для волос по-прежнему не включается, возможно, поврежден шнур питания. В этом случае обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
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