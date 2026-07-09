Если вы будете выпрямлять или завивать мокрые волосы, вы можете обнаружить, что от них исходит пар. Мы рекомендуем использовать выпрямители и щипцы для завивки для укладки только сухих волос — это обеспечит наилучший результат. Это также позволит сохранить здоровье ваших волос.