Если при использовании стайлера для волос Philips от прибора исходит пар или появляется конденсат, не беспокойтесь. Прибор полностью безопасен. Ниже перечислены причины, по которым это может происходить.
Если вы будете выпрямлять или завивать мокрые волосы, вы можете обнаружить, что от них исходит пар. Мы рекомендуем использовать выпрямители и щипцы для завивки для укладки только сухих волос — это обеспечит наилучший результат. Это также позволит сохранить здоровье ваших волос.
Для укладки волос стайлер должен быть достаточно горячим. Но из-за высокой температуры из волос испаряется небольшое количество влаги, которое превращается в пар. После процедуры волосы снова вбирают эту влагу из воздуха.
При использовании стайлера выбирайте температурный режим, подходящий для вашего типа волос.
При использовании стайлера некоторое количество влаги испаряется, а что-то превращается в конденсат, поэтому на приборе можно заметить капельки воды. Они исчезают через некоторое время.
Если при использовании плойки для волос Philips вы все равно замечаете, что от волос исходит слишком много пара, обратитесь к нам за помощью.