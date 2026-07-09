Если вас не устраивает работа выпрямителя для волос Philips, прочтите наши советы по устранению неисправностей для самостоятельного решения проблемы.
Возможно, вы пытаетесь выпрямить слишком густую прядь волос. Это может влиять на качество выпрямления и скорость процесса; возможно, его придется повторить несколько раз. Возьмите небольшую прядь волос шириной не более 5–6 см; ее можно выпрямить за один проход. Если вы используете выпрямитель Philips SenseIQ, попробуйте режим Fast (Быстрый) или настройте параметры вручную, чтобы обеспечить более быстрое выпрямление.
Всегда сушите волосы перед их выпрямлением. Выпрямление мокрых или влажных волос может не только привести к их ломкости, но также и не обеспечить нужный результат.
Для наилучших результатов использования выпрямителя для волос рекомендуем прилагать достаточное усилие на устройство во время использования. Убедитесь, что ваши волосы плотно зажаты между пластинами выпрямителя.
Выпрямление волос требует немного практики. Во время выпрямления пряди перемещайте устройство плавно и медленно. Если и после этого вы недовольны работой выпрямителя для волос Philips, обратитесь к нам за помощью.