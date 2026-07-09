Стайлер для волос Philips отключается во время работы
Опубликован в 09 July 2026
Если фен или выпрямитель для волос Philips самопроизвольно выключается во время использования, следуйте нашим советам для самостоятельного устранения неисправности.
Ваша модель стайлера для волос может располагать функцией автоотключения. Это означает автоматическое отключение устройства, если вы не используете его в течение минуты. Эта функция обеспечивает безопасность использования. Просто повторно включите стайлер и продолжайте создание укладки.
Некоторые стайлеры для волос Philips отключаются при перегреве. В этом случае мы рекомендуем ненадолго прекратить использование стайлера. Через несколько минут, когда устройство остынет, вы снова сможете включить его.
Если фен Philips внезапно отключился во время использования, проверьте решетку на его задней панели — в ней могли застрять волосы или грязь. В этом случае очистите фен, следуя инструкциям, представленным в руководстве по эксплуатации. Если представленные выше советы не помогли, и стайлер продолжает отключаться во время использования, обратитесь к нам за помощью.