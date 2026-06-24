Служба поддержки Philips

На кофемашине Philips появился код ошибки

Если на кофемашине Philips отображается код ошибки 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19, ниже вы найдете возможные причины возникновения ошибок и способы их устранения.



В случае возникновения других ошибок (например, 02, 10, 15 или 22) вам потребуется оформить ремонт кофемашины. Свяжитесь с нами.