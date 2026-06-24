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Служба поддержки Philips

На кофемашине Philips появился код ошибки

Опубликован в 24 June 2026
Если на кофемашине Philips отображается код ошибки 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19, ниже вы найдете возможные причины возникновения ошибок и способы их устранения. 

В случае возникновения других ошибок (например, 02, 10, 15 или 22) вам потребуется оформить ремонт кофемашины. Свяжитесь с нами.
Ошибка 01 означает, что кофемолка в кофемашине не работает должным образом из-за засорившейся воронки с кофе. 
Чтобы решить эту проблему, устраните засор в воронке с кофе (с помощью ложки для кофе или пылесоса, как указано ниже):

1.    Выключите кофемашину, а затем подождите, пока она перестанет издавать шум. Это может занять 15–20 секунд.
2.    Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу.
3.    Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.  Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в воронку снизу.
4.    Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. При этом может потребоваться небольшое усилие.  
5.    Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.
6.    Затем установите насадку пылесоса у выходного отверстия воронки для кофе и прикройте воронку для молотого кофе рукой. Или наоборот, поместите пылесос сверху и прикройте нижнюю часть воронки с кофе.
7.    Установите варочную группу обратно. Затем включите кофемашину и приготовьте эспрессо. 
8.    После приготовления эспрессо проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. Если забилась, повторно проведите процедуру очистки.
Не наливайте воду в контейнер для кофейных зерен, чтобы избежать засорения воронки с кофе. 
Очистка воронки для кофе на эспрессо-кофемашине Philips
Ошибка 03 означает, что варочная группа засорилась и не может работать должным образом. Чтобы решить проблему, выполните очистку варочной группы, как указано ниже: 

1.    Выключите кофемашину, а затем подождите, пока она перестанет издавать шум. Это может занять 15–20 секунд.
2.    Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу.
3.    Тщательно промойте варочную группу чистой теплой водой. Затем дайте ей высохнуть и установите обратно в кофемашину.
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Если кофемашина Philips отображает код ошибки E04, это означает некорректную установку варочной группы. Чтобы решить проблему, откройте сервисную дверцу кофемашины и установите варочную группу на место. При правильной установке варочной группы вы услышите щелчок.
Для решения этой проблемы и удаления лишнего воздуха из кофемашины выполните следующие действия:

1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3. Наполните резервуар для воды и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
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Если отображается код ошибки 14, это означает перегрев кофемашины Philips. Чтобы устранить эту ошибку, выключите кофемашину и подождите 30 минут, пока она не остынет.
Если отображается код ошибки 11 или 19, вашей кофемашине требуется время, чтобы адаптироваться к смене температуры после того, как вы занесли ее в помещение с улицы. Обычно эта ошибка происходит зимой, в холодное время года. 

Чтобы решить эту проблему, выключите кофемашину, подождите 30 минут, а затем включите ее снова. 


Если это не помогло решить проблему, возможно, что штекер не подсоединен должным образом к задней панели кофемашины. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что штекер должным образом вставлен в разъем питания. 


Если вы увидели другой код ошибки, не указанный выше, свяжитесь с нами.
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