Кофемашина Philips не подает кофе

Если ваша кофемашина Philips не подает кофе, ниже вы найдете возможные причины и способы решения этой проблемы.



Если вы заметили это явление при первом использовании кофемашины, обратите внимание, что в таком случае подача лишь нескольких капель кофе — это нормальное явление. После приготовления нескольких порций вы сможете получить необходимое количество кофе.

