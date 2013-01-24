Если ваша кофемашина Philips не подает кофе, ниже вы найдете возможные причины и способы решения этой проблемы.
Если вы заметили это явление при первом использовании кофемашины, обратите внимание, что в таком случае подача лишь нескольких капель кофе — это нормальное явление. После приготовления нескольких порций вы сможете получить необходимое количество кофе.
Воздушная ловушка мешает потоку воды
Если ваша кофемашина издает громкий звук, и вода не поступает в резервуар, обычно это связано с воздушной ловушкой. Инструкции ниже помогут вам решить эту проблему: 1. Выключите кофемашину. 2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды. 3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину. 4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом. 1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд. 2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух. 3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой. 4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно. 5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Примечание. Замените фильтр AquaClean, если он используется свыше 3 месяцев. Фильтр мог засориться, если использовался свыше этого срока.
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Засор варочной группы
Если рабочая группа засорилась, это также может быть причиной невозможности подачи кофе устройством. Чтобы избежать этого, важно еженедельно промывать варочную группу согласно представленным ниже инструкциями (или как показано в нашем видеоуроке).
1. Выключите кофемашину. Подождите 15–20 секунд, пока устройство не перестанет издавать шум. 2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя. 3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
Примечание. Для тщательной очистки варочной группы рекомендуется использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips (CA6704).
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Засор носика подачи кофе
Также невозможность подачи кофе может быть связана с засором носика подачи. Для очистки можно использовать средство для очистки труб или иголку — это поможет избавиться от загрязнения.
Использование функции приготовления предварительно молотого кофе
Если превышено оптимальное количество молотого кофе при использовании функции приготовления предварительно молотого кофе, это может привести к переполнению варочной группы: молотый кофе будет выброшен, а кофемашина не сможет обеспечить подачу кофе.
Чтобы избежать этой проблемы при использовании функции приготовления предварительно молотого кофе: Убедитесь, что кофемашина включена и готова к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение. Порция молотого кофе — 1 ложка (в комплекте); засыпать кофе необходимо в отделение с крышкой на верхней панели устройства.
Необходимо выполнить очистку от накипи
Если внутри кофемашины скопился известковый налет, это может привести к неисправности устройства. Все кофемашины Philips оснащены индикатором очистки от накипи, и мы рекомендуем очистить устройство от накипи, как только оно начнет указывать на необходимость этой процедуры.
Засор в отделении для предварительно молотого кофе
Также причиной невозможности подачи кофе может быть отделение для предварительно молотого кофе. Если это действительно так, вы можете решить эту проблему, следуя действиям из инструкции ниже или соответствующих видеоуроков:
1. Выключите кофемашину. Подождите 15–20 секунд, пока устройство не перестанет издавать шум. 2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя. 3. Откройте крышку отделения для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки. 4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Если это не помогло решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.