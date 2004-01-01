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Служба поддержки Philips

Молотый кофе под варочной группой кофемашины Philips

Опубликован в 26 апреля 2023 года

Если внутри или под варочной группой кофемашины Philips вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик. 

Смазка варочной группы

При недостаточном смазывании варочной группы и ее компонентов молотый кофе может оказаться вокруг варочной группы. В таком случае следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы должным образом смазать компоненты: 

  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она не перестанет издавать звуки (около 15–20 секунд). 
  2. Разблокируйте и извлеките варочную группу из кофемашины. Промойте ее чистой теплой водой и дайте высохнуть.  
  3. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы. 
  4. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы. 
  5. Нанесите тонкий слой смазки на направляющие с обеих сторон. 

 

Примечание. Смазку Philips HD5061 для варочной группы можно приобрести в нашем интернет-магазину и у розничных операторов. 

Смазывание варочной группы эспрессо-кофемашины Philips
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Очистка варочной группы

Это нормально, если некоторое количество молотого кофе просыпается внутри кофемашины и остается под варочной группой. Рекомендуется промывать варочную группу кофемашины Philips и очищать ее внутреннюю часть еженедельно.

 

Инструкции по очистке и видеоруководство приведены ниже:

  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд). 
  2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя. 
  3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину. 

 

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