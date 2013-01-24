Эспрессо-кофемашина Philips протекает

Если вы заметили протечку в кофемашине Philips, попробуйте устранить ее с помощью следующих рекомендаций:



1. В поддон для капель попадает вода?

2. Чистая вода вытекает из-под кофемашины или сбоку устройства?

3. Остаются ли коричневатые разводы на столе или под кофемашиной?

