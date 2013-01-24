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Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара

Попавший воздух может заблокировать подачу воды в кофемашину Philips и быть причиной невозможности забора воды из резервуара. Прочтите эту статью, чтобы узнать обо всех возможных причинах и возможных решениях.

Резервуар для воды установлен неправильно

Если резервуар для воды не установлен в кофемашину должным образом, она не сможет осуществлять забор воды.
•    Если ваша кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что он задвинут максимально глубоко.
•    Если ваша кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.

Попал воздух

Если воздух блокирует подачу воды, выполните описанные ниже действия для решения этой проблемы:
1.    Выключите кофемашину.
2.    Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3.    Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4.    Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1.    Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2.    Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3.    Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4.    Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5.    Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.

Примечание. Замените фильтр AquaClean, если он используется свыше 3 месяцев. Фильтр мог засориться, если использовался свыше этого срока.
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Засорился носик подачи воды

Это явление возможно только для кофемашин Philips с панарелло или классическим капучинатором.
Чтобы узнать, засорился ли носик для подачи горячей воды, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика).
В случае наличия накипи удалите ее с помощью раствора для очистки от накипи.

Если представленные выше решения не помогли вам решить проблему, свяжитесь с нами.
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