Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара

Попавший воздух может заблокировать подачу воды в кофемашину Philips и быть причиной невозможности забора воды из резервуара. Прочтите эту статью, чтобы узнать обо всех возможных причинах и возможных решениях.