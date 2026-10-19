Чтобы настроить большой объем кофе, нажмите и удерживайте значок выбранного вида кофе в течение 3 секунд. Верхний индикатор объема кофе и верхний индикатор объема молока (только определенные типы) начнут пульсировать, как и кнопка START/STOP — это означает, что вы перешли в режим программирования. Нажмите кнопку START/STOP. Кофемашина начнет варить выбранный кофе. Индикатор запуска сначала начнет гореть ровным светом. Когда кофемашина будет готова сохранить выбранный объем, индикатор START/STOP начнет пульсировать. Еще раз нажмите кнопку START/STOP, когда в чашке будет налито необходимое количество кофе или молока. В случае с капучино или латте макиато сначала будет подаваться молоко. Нажмите кнопку START/STOP, когда в чашке будет налито необходимое количество молока. Кофемашина автоматически начнет подавать кофе. Нажмите кнопку START/STOP еще раз, когда в чашке будет налито необходимое количество кофе.

По умолчанию на кофемашине есть 3 варианта объема для каждого вида кофе: малый, средний и большой.Однако вы можете настроить объем кофе согласно своим потребностям — эта опция доступна только в режиме "Большой объем".Ознакомьтесь с инструкциями ниже или посмотрите видео.После программирования нового объема кофе/молока для режима "Большой объем" кофемашина будет подаватьновый объем кофе/молока каждый раз при выборе большого объема для этого вида кофе.