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Служба поддержки Philips

Как очищать кофемашину Saeco Moltio от накипи?

Опубликован в 19 October 2026

Очистка от накипи позволяет поддерживать оптимальную работу кофемашины Saeco Moltio. Узнайте, как это делать самостоятельно.

  • Полный цикл очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из циклов очистки и промывки.
  • Начав процесс очистки от накипи, необходимо довести его до конца.
  • Используйте раствор Saeco/Philips CA7600 или CA6701, никогда не применяйте уксус для очистки от накипи.

Приступая к работе

  • Слейте жидкость из поддона для капель.
  • Подготовьте контейнер для сбора воды во время процесса очистки от накипи.
  • Извлеките фильтр для воды INTENZA+ из резервуара для воды (при наличии).
  • Снимите панарелло / капучинатор / автоматический капучинатор (при наличии).
  • Для кофемашин с молочным кувшином: наполните молочный кувшин чистой водой до отметки MIN и установите в кофемашину.
подготовка к очистке от накипи

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1) Нажмите кнопку MENU и выберите символ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ. Чтобы начать очистку от накипи, нажмите кнопку ESPRESSO.

2) На дисплее отобразится символ средства для удаления накипи.

3) Снимите резервуар для воды. Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco.

4) Добавьте в резервуар чистую воду до линии MAX. (Обязательно наполните резервуар до линии MAX, иначе потребуется дополнительная промывка). Снова установите резервуар для воды в кофемашину.

очистка от накипи

5) Установите чашу под диспенсер молочного кувшина и носик подачи.

6) Для кофемашин с молочным кувшином: установите молочный кувшин, наполненный водой наполовину, и сдвиньте диспенсер кувшина вправо до значка МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ.

7) Нажмите кнопку ESPRESSO или COFFEE для начала очистки от накипи.

8) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На панели дисплея отображается ход процесса. Это занимает примерно 20 минут.

9) Когда раствор для удаления накипи будет израсходован, на дисплее отобразится символ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.

символ пустого резервуара для воды

10) Тщательно очистите резервуар для воды, наполните его чистой водой до отметки MAX или Calc Clean и установите на место.

11) На дисплее отобразится символ запуска цикла промывки.

символ промывки

12) Для кофемашин с молочным кувшином: слейте воду из кувшина, наполните молочный кувшин водой до отметки Min и установите в кофемашину. Сдвиньте диспенсер молочного кувшина вправо до значка МОЛОЧНОЙ ПЕНЫ.

13) Установите чашу обратно. Нажмите кнопку ESPRESSO. Кофемашина запустит первый цикл промывки.

14) Когда на дисплее отобразится символ ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ, наполните резервуар свежей водой до отметки MAX или CALC CLEAN. Установите резервуар для воды и нажмите кнопку ESPRESSO, чтобы начать второй цикл промывки.

символ пустого резервуара для воды

15) После выполнения цикла промывки на дисплее отобразится символ готовности. Нажмите кнопку CAPPUCCINO или MENU, чтобы завершить процесс очистки от накипи.
Важная информация. Если на дисплее вместо символа готовности отображается символ пустого резервуара для воды, значит, резервуар не был наполнен до отметки MAX или Calc Clean. Наполните резервуар до отметки MAX и выполните еще один цикл промывки. Повторяйте шаг 13, пока не отобразится символ готовности. Возможно, эту процедуру придется выполнить несколько раз, пока на дисплее не появится символ готовности.

16) Кофемашина автоматически заполнит контур системы. Если процесс не начнется автоматически, для заполнения контура нажмите кнопку ESPRESSO.

17) Слейте воду из поддона для капель и установите его на место.

18) Вымойте молочный кувшин.

19) Теперь кофемашина готова к использованию.

заполнение контура
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