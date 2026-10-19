Очистка от накипи позволяет поддерживать оптимальную работу кофемашины Saeco Incanto. Узнайте, как это делать самостоятельно.
Здесь вы найдете инструкции по очистке от накипи для последних моделей Saeco Incanto.
Модели Incanto HD8911–HD8922
Модели Incanto Executive HD9712
Для других моделей Incanto следуйте рекомендациям в инструкции по эксплуатации.
Номер модели кофемашины указан на внутренней части сервисной дверцы.
Полный цикл очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из циклов очистки и промывки.
Начав процесс очистки от накипи, необходимо довести его до конца.
Используйте раствор Saeco/Philips CA7600 или CA6701, никогда не применяйте уксус для очистки от накипи.
Приступая к работе
Слейте жидкость из поддона для капель.
Подготовьте контейнер для сбора воды во время процесса очистки от накипи.
Извлеките фильтр для воды INTENZA+ из резервуара для воды (при наличии).
Снимите панарелло / капучинатор / автоматический капучинатор (при наличии).
1) Нажмите кнопку MENU и выберите START CALC CLEAN (Начать очистку от накипи) с помощью кнопки OK. 2) Для кофемашин с молочным кувшином: на кофемашине отобразится напоминание о необходимости установить наполненный водой кувшин и сдвинуть диспенсер кувшина вправо. 3) Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco. 4) Добавьте в резервуар чистую водопроводную воду до линии CALC CLEAN. 5) Снова установите резервуар для воды в кофемашину. 6) Установите чашу под трубкой выхода пара/горячей воды и носиком подачи. 7) Нажмите кнопку OK, чтобы запустить цикл очистки от накипи. 8) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На панели дисплея отображается ход процесса. Это занимает примерно 20 минут. 9) Когда раствор средства от накипи будет израсходован, на дисплее отобразится символ пустого резервуара. 10) Промойте резервуар для воды, наполните его чистой водой до отметки MAX и установите на место. На дисплее появится символ запуска цикла промывки (две капли воды). 11) Для кофемашин с молочным кувшином: наполните кувшин водой до отметки MIN и установите в кофемашину. Сдвиньте диспенсер кувшина для молока вправо. 12) Установите чашу обратно. 13) Нажмите кнопку OK. Кофемашина запустит цикл промывки. 14) Если на дисплее отображается значок ВЫПОЛНЕНИЯ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ, цикл промывки завершен. Важная информация. Если на дисплее вместо значка ВЫПОЛНЕНИЯ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ отображается символ пустого резервуара для воды, значит, резервуар не был наполнен до отметки MAX. Наполните резервуар до отметки MAX и выполните еще один цикл промывки. Повторяйте шаги 10–13 до появления значка ВЫПОЛНЕНИЯ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ. Возможно, эту процедуру придется выполнить несколько раз, пока на дисплее не появится символ готовности. 15) Нажмите кнопку OK, чтобы завершить очистку от накипи. 16) Кофемашина нагреется и выполнит цикл автоматической промывки.
Play Pause
1) Откройте МЕНЮ, выберите MAINTENANCE SETTING (Обслуживание), а затем DESCALING CYCLE (Цикл очистки от накипи). 2) Нажмите OK, чтобы подтвердить запуск цикла очистки от накипи. 3) Снимите резервуар для воды. Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Saeco. 4) Добавьте в резервуар чистую воду до линии MAX. (Обязательно наполните резервуар до линии MAX, иначе потребуется дополнительная промывка.) Снова установите резервуар для воды в кофемашину. 5) Нажмите OK для подтверждения. 6) Откройте сервисную дверцу и опустошите поддон для капель и контейнер для отходов. Установите их обратно. 7) Нажмите OK для подтверждения. 8) Наполните кувшин чистой водой наполовину и установите его в кофемашину. 9) Установите диспенсер молочного кувшина в положение подачи. Нажмите OK для подтверждения. 10) Установите чашу под диспенсер молочного кувшина и носик подачи. Нажмите OK для подтверждения. 11) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. Это занимает примерно 20 минут. 12) Сообщение “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Промойте резервуар и наполните его свежей водой) оповестит о том, что раствор для удаления накипи и вода израсходованы. 13) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Нажмите OK для подтверждения. 14) Опустошите внутренний поддон для капель и установите его на место. Нажмите OK для подтверждения. 15) Опустошите молочный кувшин, наполните его чистой водой наполовину и установите в кофемашину. 16) Установите диспенсер молочного кувшина в положение подачи. Нажмите OK для подтверждения. 16) Опустошите чашу и установите ее обратно. Нажмите OK для подтверждения. 17) Кофемашина запустит цикл промывки. 18) Когда необходимое для цикла промывки количество воды будет полностью израсходовано, кофемашина будет готова к использованию. Важная информация. Если на кофемашине второй или третий раз появляется сообщение “RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Промойте резервуар и наполните его свежей водой), значит, резервуар для воды не был наполнен до отметки MAX. Наполните резервуар до отметки MAX и выполните еще один цикл промывки. 19) Опустошите внутренний поддон для капель и установите его на место. 20) Опустошите и очистите молочный кувшин. 21) После этого промойте варочную группу водой. 22) Теперь кофемашина готова к использованию.