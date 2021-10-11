Если вы заметили, что индикатор Calc-Clean начал медленно мигать или кофемашина запрашивает очистку от накипи, это означает, что пришло время выполнить очистку вашей кофемашины Philips от накипи. Регулярная очистка кофемашины от накипи очень важна для приготовления вкусного кофе оптимальной температуры. Следуйте инструкциям или посмотрите видео о том, как выполнить эту процедуру дома.
Обратите внимание, что при очистке кофемашины Philips от накипи следует использовать только раствор для удаления накипи Philips CA6700.
Также важно не прерывать процедуру очистки от накипи до ее полного окончания. Помните, что в некоторых случаях эта процедура может занять до 30 минут.
Инструкции по очистке кофемашины от накипи будут различаться в зависимости от модели вашей кофемашины. Более точные инструкции для вашей модели устройства см. в инструкции по эксплуатации или в видео на нашем сайте [Coffee Care].
Процедура очистки от накипи: 1. Слейте воду из поддона для капель и установите его на место. 2. Извлеките классический капучинатор (при наличии) или LatteGo из кофемашины. 3. При наличии фильтра AquaClean извлеките его из резервуара для воды. 4. Слейте воду из резервуара для воды и влейте в него целую бутылку средства для очистки от накипи Philips. Добавьте в резервуар с раствором для очистки от накипи воду до отметки Calc / Clean и установите его на место. 5. Поместите большую емкость (1,5 л) под носик подачи кофе и воды. 6. Включите кофемашину. 7. Нажмите и удерживайте значок Calc / Clean в течение 3 секунд, затем нажмите кнопку запуска/остановки для начала процедуры очистки от накипи. 8. Во время цикла очистки от накипи индикатор Calc / Clean будет мигать, указывая на выполнение процедуры очистки от накипи. 9. Кофемашина начнет подавать небольшое количество воды через носик подачи кофе и горячей воды. 10. Дайте кофемашине пропустить раствор для удаления накипи, пока резервуар для воды не опустеет. Загорится индикатор пустого резервуара для воды. 11. Уберите емкость. 12. Извлеките резервуар для воды и промойте его чистой водой. 13. Наполните резервуар чистой водой до индикатора Calc / Clean и установите его в кофемашину. 14. Установите пустую емкость под носик подачи кофе и воды, а затем выполните процедуру промывки, представленную ниже.
Процедура промывки: 1. Нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы начать процесс промывки. Этот процесс занимает около 3 минут. 2. Во время этого процесса индикаторы на панели управления будут загораться и гаснуть, указывая на выполнение цикла промывки. 3. Когда кофемашина прекратит подачу воды, процесс очистки от накипи будет завершен. 4. Кофемашина автоматически начнет нагреваться. 5. Устройство будет готово к использованию, когда индикаторы возле значков напитков загорятся ровным светом. 6. Индикатор AquaClean будет мигать некоторое время; это означает необходимость установки нового фильтра для воды AquaClean. 7. Установите и включите новый фильтр для воды AquaClean в резервуар для воды.
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Коснитесь значки очистки на интерфейсе и выберите "Descaling" (Очистка от накипи) в меню.
Следуйте указаниям на экране.
Отсоедините LatteGo или капучинатор.
Извлеките поддон для капель и контейнер для кофейной гущи, опустошите их и поместите назад в кофемашину.
Извлеките резервуар и слейте из него воду. Затем извлеките фильтр для воды AquaClean.
Вылейте целую бутылку средства для удаления накипи Philips в резервуар для воды, а затем долейте воды до отметки Calc / Clean. Установите резервуар на место.
Установите большую емкость (1,5 л) под носик подачи кофе и воды.
Нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы начать процесс очистки от накипи. Процедура очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из цикла очистки от накипи и цикла промывки.
Подождите, пока на кофемашине не завершится подача воды. Пополните резервуар для воды, если на дисплее отобразилось сообщение. Процедура очистки от накипи завершена, если кофемашина перестала подавать воду.
Установите и включите новый фильтр для воды AquaClean в резервуар для воды.
После завершения процедуры очистки от накипи кофемашина напомнит вам о необходимости установки нового фильтра AquaClean. Использование фильтров AquaClean позволяет реже выполнять очистку от накипи.
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Процедура очистки от накипи: 1 Слейте воду из поддона для капель и установите его на место. 2. Извлеките классический капучинатор (при наличии) или LatteGo из кофемашины. 3. При наличии фильтра AquaClean извлеките его из резервуара для воды. 4. Слейте воду из резервуара для воды и влейте в него целую бутылку средства для очистки от накипи Philips. Добавьте в резервуар с раствором для очистки от накипи воду до отметки Calc / Clean и установите его на место. 5. Поместите большую емкость (1,5 л) под носик подачи кофе и воды. 6. Включите кофемашину. 7. Нажмите и удерживайте значок Calc / Clean в течение 3 секунд, затем нажмите кнопку запуска/остановки для начала процедуры очистки от накипи. 8. Во время цикла очистки от накипи индикатор Calc / Clean будет мигать, указывая на выполнение процедуры очистки от накипи. 9. Кофемашина начнет подавать небольшое количество воды через носик подачи кофе и горячей воды. 10. Дайте кофемашине пропустить раствор для удаления накипи, пока резервуар для воды не опустеет. Загорится индикатор пустого резервуара для воды. 11. Уберите емкость. 12. Извлеките резервуар для воды и промойте его чистой водой. 13. Наполните резервуар чистой водой до индикатора Calc / Clean и установите его в кофемашину. 14. Установите пустую емкость под носик подачи кофе и воды, а затем выполните процедуру промывки, представленную ниже.
Процедура промывки: 1. Нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы начать процесс промывки. Этот процесс занимает около 3 минут. 2. Во время этого процесса индикаторы на панели управления будут загораться и гаснуть, указывая на выполнение цикла промывки. 3. Когда кофемашина прекратит подачу воды, процесс очистки от накипи будет завершен. 4. Кофемашина автоматически начнет нагреваться. 5. Устройство будет готово к использованию, когда индикаторы возле значков напитков загорятся ровным светом. 6. Индикатор AquaClean будет мигать некоторое время; это означает необходимость установки нового фильтра для воды AquaClean. 7. Установите и включите новый фильтр для воды AquaClean в резервуар для воды.
Эта видеоинструкция поможет вам выполнить очистку эспрессо-кофемашины Philips 5000 от накипи. Подробные пошаговые инструкции см. в руководстве по эксплуатации.
Процедура очистки от накипи: 1 Выберите в меню Start Calc Clean (Начать очистку от накипи). 2. Нажмите кнопку приготовления капучино, чтобы начать процесс очистки от накипи. 3. На кофемашине отобразится напоминание о необходимости установить наполненный водой кувшин для молока и сдвинуть диспенсер кувшина вправо. 4. На дисплее отобразится символ средства для удаления накипи. 5. Вылейте в резервуар для воды всю бутылочку раствора для удаления накипи Philips. 6. Наполните резервуар для воды до отметки calc clean. 7. Снова установите резервуар для воды в кофемашину. 8. Установите чашу под капучинатор и носик выхода кофе. 9. Нажмите кнопку приготовления капучино, чтобы запустить процедуру очистки от накипи.
На дисплее будет отображаться выполнение процесса очистки от накипи. Процесс очистки от накипи можно приостановить, нажав кнопку приготовления эспрессо. Чтобы продолжить процесс очистки от накипи, нажмите кнопку приготовления капучино.
Процедура промывки: 1. После окончания цикла промойте резервуар и наполните его чистой водой до отметки максимального уровня и установите на место. 2. На дисплее отобразится символ запуска цикла промывки. 3. Наполните кувшин для молока водой до отметки минимального уровня и установите на место. 4. Сдвиньте диспенсер кувшина для молока вправо 5. Установите чашу на место. 6. Нажмите кнопку приготовления капучино для запуска цикла промывки.
По завершении цикла промывки на дисплее отобразится значок успешной очистки от накипи. Нажмите кнопку приготовления капучино, чтобы завершить процесс очистки от накипи.
Примечание. Если на дисплее вместо значка успешной очистки от накипи отображается символ резервуара для воды, наполните резервуар до отметки максимального уровня и выполните еще один цикл промывки.
Эта видеоинструкция поможет вам выполнить очистку эспрессо-кофемашины Philips 3000 от накипи. Подробные пошаговые инструкции см. в руководстве по эксплуатации.
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Эта видеоинструкция поможет вам выполнить очистку эспрессо-кофемашины Philips 2100 от накипи. Подробные пошаговые инструкции см. в руководстве по эксплуатации.
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Если у вас другая модель кофемашины Philips, ознакомьтесь с подробными инструкциями по очистке от накипи в руководстве по эксплуатации или посетите наш сайт [Coffee Care].