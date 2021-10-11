1. Слейте воду из поддона для капель и установите его на место.

2. Извлеките классический капучинатор (при наличии) или LatteGo из кофемашины.

3. При наличии фильтра AquaClean извлеките его из резервуара для воды.

4. Слейте воду из резервуара для воды и влейте в него целую бутылку средства для очистки от накипи Philips. Добавьте в резервуар с раствором для очистки от накипи воду до отметки Calc / Clean и установите его на место.

5. Поместите большую емкость (1,5 л) под носик подачи кофе и воды.

6. Включите кофемашину.

7. Нажмите и удерживайте значок Calc / Clean в течение 3 секунд, затем нажмите кнопку запуска/остановки для начала процедуры очистки от накипи.

8. Во время цикла очистки от накипи индикатор Calc / Clean будет мигать, указывая на выполнение процедуры очистки от накипи.

9. Кофемашина начнет подавать небольшое количество воды через носик подачи кофе и горячей воды. 10. Дайте кофемашине пропустить раствор для удаления накипи, пока резервуар для воды не опустеет. Загорится индикатор пустого резервуара для воды.

11. Уберите емкость.

12. Извлеките резервуар для воды и промойте его чистой водой.

13. Наполните резервуар чистой водой до индикатора Calc / Clean и установите его в кофемашину.

14. Установите пустую емкость под носик подачи кофе и воды, а затем выполните процедуру промывки, представленную ниже.



Процедура промывки:

1. Нажмите кнопку запуска/остановки, чтобы начать процесс промывки. Этот процесс занимает около 3 минут.

2. Во время этого процесса индикаторы на панели управления будут загораться и гаснуть, указывая на выполнение цикла промывки.

3. Когда кофемашина прекратит подачу воды, процесс очистки от накипи будет завершен.

4. Кофемашина автоматически начнет нагреваться.

5. Устройство будет готово к использованию, когда индикаторы возле значков напитков загорятся ровным светом.

6. Индикатор AquaClean будет мигать некоторое время; это означает необходимость установки нового фильтра для воды AquaClean.

7. Установите и включите новый фильтр для воды AquaClean в резервуар для воды.