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Не могу извлечь варочную группу из кофемашины Philips

Не удается извлечь варочную группу из кофемашины Philips? Представленные ниже причины и решения помогут вам.

Механизм варочной группы не находится в нейтральном положении

Выполните следующие действия, чтобы перевести механизм варочной группы в нейтральное положение внутри кофемашины.
1.    Закройте сервисную дверцу и установите все детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).
2.    Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
3.    Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы ВКЛЮЧИТЬ кофемашину. Пока кофемашина не будет готова к использованию, не предпринимайте никаких действий: не открывайте сервисную дверцу, не извлекайте поддон для капель или резервуар для воды.
4.    Откройте сервисную дверцу и повторно попробуйте извлечь варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
Play Pause

Кофемашина находится в режиме очистки от накипи

Во время выполнения очистки кофемашины от накипи извлечение варочной группы невозможно. Чтобы устранить эту проблему, завершите процесс очистки от накипи, а затем повторите попытку.

Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
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