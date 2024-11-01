Служба поддержки Philips

Не могу извлечь варочную группу из кофемашины Philips

Не удается извлечь варочную группу из кофемашины Philips? Ознакомьтесь со статьей и видео ниже, чтобы узнать о возможных причинах и решениях этой проблемы.