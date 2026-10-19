Служба поддержки Philips
Как установить бритву в систему Philips SmartClean?
Опубликован в 19 October 2026
Ниже представлена информация по установке бритвы Philips в систему SmartClean.
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Поднимите верхнюю часть блока SmartClean.
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Переверните бритву Philips и вставьте ее таким образом в систему SmartClean.
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Установите бритву в держатель под небольшим наклоном, а затем опустите колпачок, чтобы зафиксировать бритву.
Подробные видеоинструкции представлены ниже.
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