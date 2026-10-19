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Служба поддержки Philips

Как установить бритву в систему Philips SmartClean?

Опубликован в 19 October 2026

Ниже представлена информация по установке бритвы Philips в систему SmartClean.

  1. Поднимите верхнюю часть блока SmartClean.

  2. Переверните бритву Philips и вставьте ее таким образом в систему SmartClean.

  3. Установите бритву в держатель под небольшим наклоном, а затем опустите колпачок, чтобы зафиксировать бритву.

Подробные видеоинструкции представлены ниже.

Установка бритвы в систему SmartClean
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