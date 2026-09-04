После очистки бритвы Philips или ее использования в душе вода может остаться между внутренними компонентами и внешним корпусом бритвы. Через некоторое время она вытекает сама, и это может насторожить пользователя.



Не стоит волноваться, ведь все внутренние компоненты бритвы полностью водонепроницаемы. Это означает, что вода не сможет попасть в механизмы бритвы. Вы можете спокойно продолжать пользоваться бритвой.



Чтобы избежать этого явления, встряхните бритву после очистки и дайте ей высохнуть перед использованием.