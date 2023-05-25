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Служба поддержки Philips

Бритва Philips не работает

Опубликован в 25 May 2023

Если бритва Philips не работает или не включается, ниже представлены возможные причины и рекомендации по самостоятельному устранению неполадки.

Бритва Philips не заряжена

Если у вас бритва Philips с аккумулятором, возможно, она полностью разряжена. Рекомендуется зарядить бритву, а затем снова попробовать включить ее. Подробную информацию о зарядке бритвы см. в руководстве пользователя.

Если ваша бритва Philips работает от электросети, ее следует подключить к работающей розетке.

Бритва Philips загрязнена

Возможно, бритва не включается или не работает из-за загрязнения. Внутри прибора могли скопиться волосы или частицы грязи, которые и блокируют работу бритвенных головок.

Необходимо тщательно очистить бритву, чтобы устранить эту неисправность. Если возможно, снимите бритвенную головку и очистите бритву изнутри. Подробные инструкции по очистке приведены в руководстве пользователя.

На некоторых моделях бритвы мигает специальный символ, напоминающий о необходимости очистки бритвы.

Символ напоминания об очистке бритвы Philips

Бритва Philips неправильно собрана

Также возможно, что бритва не работает из-за неправильной сборки. Инструкции о том, как собрать бритву, даны в руководстве пользователя.

На бритве Philips включена дорожная блокировка

Некоторые бритвы Philips оснащены функцией дорожной блокировки. При активации данной функции бритва не включается. В зависимости от модели на бритве может мигать специальный символ, указывающий на то, что включена дорожная блокировка.

Для выключения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения бритвы в течение трех-пяти секунд. После этого снова попробуйте включить бритву.

Символ дорожной блокировки бритвы Philips

Бритва Philips повреждена

Возможно, механизм бритвы Philips поврежден или изношен настолько, что мотор не работает. В этом случае свяжитесь с нами для получения помощи.

Бритва Philips подключена к электросети

Бритвы Philips для влажного и сухого бритья не работают при подключении к электросети. Такие бритвы можно использовать в душе, а на их ручке будет расположен значок душа. В целях безопасности они не работают, когда подключены к электросети.

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