Если у вас бритва Philips с аккумулятором, возможно, она полностью разряжена. Рекомендуется зарядить бритву, а затем снова попробовать включить ее. Подробную информацию о зарядке бритвы см. в руководстве пользователя.

Если ваша бритва Philips работает от электросети, ее следует подключить к работающей розетке.