Служба поддержки Philips
Проблемы с паром (прибор для детского питания Philips Avent)
Опубликован в 23 января 2024 года
Функция обработки паром может не работать по нескольким причинам. Мы всегда рады помочь! Просто следуйте этим инструкциям, чтобы решить проблему самостоятельно.
Если функция подачи пара все еще не работает, возможно, возникла неполадка в защитном переключателе. Обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.
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- Недостаточно воды в резервуаре.
- При образовании известкового налета необходимо очистить резервуар для воды от накипи согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.
- Между циклами обработки паром должно пройти приблизительно 10 минут, чтобы устройство остыло.
- Кувшин находится в неправильном положении (положение для приготовления на пару).
- Прибор не будет работать, если его части собраны и установлены на основном устройстве неправильно. Правильным образом соберите все компоненты перед началом обработки паром:
По окончании первого цикла обработки паром вылейте из резервуара оставшуюся воду и оставьте устройство остывать в течение 10 минут.
- Поверните крышку резервуара для воды по часовой стрелке и всегда проверяйте, что значок стрелки на крышке совмещен со значком замка на резервуаре для воды.
- Надавите на резервуар вниз, чтобы плотно закрепить его на основном устройстве и получить доступ к функции отпаривания.
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- Добавьте воду в резервуар для воды.
- Проведите очистку резервуара для воды от накипи согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.
- Проверьте отверстие в резервуаре для воды, паровпускное отверстие на крышке кувшина, а также тракт подачи пара на наличие засоров и посторонних предметов.
- Утечка пара происходит, если прибор собран неверно или паровпускное отверстие в крышке кувшина заблокировано.
- Убедитесь, что крышка резервуара для воды и крышка кувшина закрыты должным образом.
- Установите кувшин на основное устройство должным образом.
- Очистите паровпускное отверстие на крышке кувшина.
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