Ваш эпилятор поставляется с кабелем для зарядки USB-A. Вы можете подключить кабель к розетке электросети с помощью адаптера питания, например Philips HQ87 (имеет класс защиты IPX4, то есть защищен от брызг воды и безопасен в среде с высокой влажностью, например в ванной комнате). Для зарядки продукта также можно использовать адаптеры от других известных брендов, если они поддерживают питание 5 В / 1 А или выше (всегда следуйте инструкциям по безопасности от производителя).