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Служба поддержки Philips

Как заряжать эпилятор Philips?

Опубликован в 11 февраля 2026 года

Регулярно заряжайте эпилятор Philips, чтобы он всегда был готов к работе.  

 

Помните, что инструкции по зарядке могут различаться в зависимости от модели эпилятора. Чтобы узнать время зарядки вашего устройства, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации для вашей модели продукта здесь. 

Для зарядки эпилятора Philips вставьте малый штекер кабеля зарядного устройства в разъем в нижней части эпилятора, а затем вставьте зарядное устройство в розетку электросети.

Перед первым использованием убедитесь, что эпилятор полностью заряжен. Это обеспечит его корректную работу во время первого сеанса.

Ваш эпилятор поставляется с кабелем для зарядки USB-A. Вы можете подключить кабель к розетке электросети с помощью адаптера питания, например Philips HQ87 (имеет класс защиты IPX4, то есть защищен от брызг воды и безопасен в среде с высокой влажностью, например в ванной комнате). Для зарядки продукта также можно использовать адаптеры от других известных брендов, если они поддерживают питание 5 В / 1 А или выше (всегда следуйте инструкциям по безопасности от производителя). 

 

Если вам нужно купить зарядное устройство для продукта Philips, его можно найти здесь.

После зарядки эпилятора в течение примерно 5 минут аккумулятор получит достаточно ресурса для одного сеанса удаления волос. Однако рекомендуем заряжать эпилятор полностью.

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