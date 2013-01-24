Соковыжималка Philips издает неприятный запах.

Довольно часто новый прибор выделяет неприятный запах или незначительно дымит в начале эксплуатации.

Это временное явление, которое исчезает после нескольких сеансов использования.

Прибор может издавать неприятный запах или выделять некоторое количество дыма при продолжительном использовании или обработке очень твердых ингредиентов, таких как лук-порей.

В этом случае необходимо отключить прибор и дать ему остыть в течение 60 минут. Если проблему решить не удалось, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.