Как подключить зубную щетку к приложению Sonicare?

Опубликован в 05 May 2025
Чтобы подключить зубную щетку Philips Sonicare через Bluetooth к приложению Sonicare, убедитесь, что зубная щетка и телефон сопряжены через Bluetooth. Если вы впервые пользуетесь приложением, вам потребуется выполнить сопряжение зубной щетки. Следуйте инструкциям, представленным в приложении.
 
После сопряжения зубной щетки с приложением она будет подключаться к нему и синхронизироваться после включения. Телефон должен находиться поблизости, с включенным Bluetooth и открытым приложением.
 
Информация выше также применима к приложению Sonicare for Kids. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.
 
