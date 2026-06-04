Служба поддержки Philips

Как чистить зубы с помощью приложения Sonicare?

Приложение Sonicare работает со всеми зубными щетками Philips с возможностью подключения. Следуйте представленным ниже инструкциям по чистке или посмотрите видеоурок.

Откройте приложение Sonicare.

Подключите зубную щетку к приложению.

Поместите щетку поверх зубов, как указано в приложении.

Начните чистить, чтобы активировать функцию рекомендаций по чистке.

Следуйте инструкциям в приложении. Для наилучших результатов ограничьте максимальное количество движений.

Ваша зубная щетка автоматически отключится после полного завершения программы чистки.



Приложение представит вам рекомендации, которые помогут отточить технику бритья.