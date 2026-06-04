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Служба поддержки Philips

Как чистить зубы с помощью приложения Sonicare?

Опубликован в 04 June 2026

Приложение Sonicare работает со всеми зубными щетками Philips с возможностью подключения. Следуйте представленным ниже инструкциям по чистке или посмотрите видеоурок. 

  1. Откройте приложение Sonicare.  

  1. Подключите зубную щетку к приложению. 

  1. Поместите щетку поверх зубов, как указано в приложении. 

  1. Начните чистить, чтобы активировать функцию рекомендаций по чистке. 

  1. Следуйте инструкциям в приложении. Для наилучших результатов ограничьте максимальное количество движений. 

  1. Ваша зубная щетка автоматически отключится после полного завершения программы чистки. 
     

Приложение представит вам рекомендации, которые помогут отточить технику бритья. 

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