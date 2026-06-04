Приложение Sonicare работает со всеми зубными щетками Philips с возможностью подключения. Следуйте представленным ниже инструкциям по чистке или посмотрите видеоурок.
Откройте приложение Sonicare.
Подключите зубную щетку к приложению.
Поместите щетку поверх зубов, как указано в приложении.
Начните чистить, чтобы активировать функцию рекомендаций по чистке.
Следуйте инструкциям в приложении. Для наилучших результатов ограничьте максимальное количество движений.
Ваша зубная щетка автоматически отключится после полного завершения программы чистки.
Приложение представит вам рекомендации, которые помогут отточить технику бритья.
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