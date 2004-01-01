Если ваша зубная щетка издает громкий или странный звук, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.
Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему. Также решение проблемы представлено в видео ниже.
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1. Привыкание к электрической щетке.
Зубные щетки Sonicare чистят зубы с помощью мощных вибраций. Они работают с более высоким уровнем шума, чем ручные зубные щетки. Если это ваша первая электрическая зубная щетка, вы привыкнете к ней через некоторое время.
2. Установите чистящую насадку на зубную щетку.
Если вы включите зубную щетку без чистящей насадки, она будет издавать более громкий шум. Всегда устанавливайте чистящую насадку перед использованием зубной щетки.
3. Должным образом разместите чистящую насадку.
Если ваша щетка издает чрезмерно громкий шум, возможно причина связана с люфтом чистящей насадки. Убедитесь, что чистящая насадка установлена на ручку должным образом и зафиксирована. Между ручкой зубной щетки и чистящей насадкой должен быть небольшой зазор, необходимый для вибрации.
4. Замените чистящую насадку.
Это также может быть связано с износом чистящей насадки. Мы рекомендуем заменять чистящую насадку раз в 3 месяца. Новую чистящую насадку можно купить в нашем интернет-магазине.
5. Определите источник шума.
Выполните следующие действия: Шаг 1. Снимите чистящую насадку с ручки. Шаг 2. Включите зубную щетку.
Нет: отсутствие шума означает дефект или износ чистящей насадки. Необходимо заменить чистящую насадку на новую.
Проблемы с зубной щеткой не удалось устранить?
Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем запросить ремонт или замену вашей зубной щетки. В зависимости от вашего местоположения вы можете заказать услугу ремонта или замены в Интернете, посетить авторизованный сервисный центр или связаться с нами.