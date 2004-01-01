Служба поддержки Philips

Включение зубной щетки Sonicare сопровождается громким гулом

Если ваша зубная щетка издает громкий или странный звук, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.



Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему. Также решение проблемы представлено в видео ниже.