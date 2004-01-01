Включение зубной щетки Sonicare сопровождается громким гулом

Опубликован в 23 августа 2024 года
Если прилагаемая ниже инструкция не помогает, свяжитесь с нами или нажмите здесь, чтобы отправить заявку на гарантийное обслуживание онлайн, чтобы мы помогли вам получить устройство на замену. На все зубные щетки и ирригаторы Sonicare распространяется двухлетняя гарантия. 
Если ваша зубная щетка издает громкий или странный звук, в представленных ниже советах по устранению неисправностей вы найдете несколько решений.

Рекомендуем выполнять предложенные действия в порядке, в котором они представлены ниже. Между каждым из действий проверяйте, устранена ли проблема, прежде чем перейти к следующему. Также решение проблемы представлено в видео ниже.
Зубные щетки Sonicare чистят зубы с помощью мощных вибраций. Они работают с более высоким уровнем шума, чем ручные зубные щетки. Если это ваша первая электрическая зубная щетка, вы привыкнете к ней через некоторое время.

 
Если вы включите зубную щетку без чистящей насадки, она будет издавать более громкий шум. Всегда устанавливайте чистящую насадку перед использованием зубной щетки.

 
Если ваша щетка издает чрезмерно громкий шум, возможно причина связана с люфтом чистящей насадки. Убедитесь, что чистящая насадка установлена на ручку должным образом и зафиксирована. Между ручкой зубной щетки и чистящей насадкой должен быть небольшой зазор, необходимый для вибрации.
 
Должным образом разместите чистящую насадку
Это также может быть связано с износом чистящей насадки. Мы рекомендуем заменять чистящую насадку раз в 3 месяца. Новую чистящую насадку можно купить в нашем интернет-магазине.
Выполните следующие действия:
Шаг 1. Снимите чистящую насадку с ручки.
Шаг 2. Включите зубную щетку.

Щетка все еще издает громкий и странный звук?
  • Если да, ваша зубная щетка сломана. Рекомендуем перейти на сайт и запросить услугу ремонта или замены.
  • Нет: отсутствие шума означает дефект или износ чистящей насадки. Необходимо заменить чистящую насадку на новую.
Если эти советы не помогли устранить проблему, возможен внутренний дефект зубной щетки. Рекомендуем запросить ремонт или замену вашей зубной щетки. 
