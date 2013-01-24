Если на дисплее аэрогриля Philips отображаются 5 черточек, как показано на изображении ниже, это означает, что в связи с перегревом устройства была активирована функция защиты. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течение 1 минуты, а затем снова подключите его к сети.



Примечание. Если на дисплее аэрогриля отображаются другие странные символы, ЖК-дисплей работает некорректно. Отдайте прибор в ремонт.